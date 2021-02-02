Гузель Яхина выпустит новый исторический роман о Поволжье

Гузель Яхина в марте опубликует новый роман «Эшелон на Самарканд». Об этом сообщили в пресс-службе издательства «Эксмо-АСТ».

Одна из самых ожидаемых книжных новинок 2021 года выйдет в начале марта в «Редакции Елены Шубиной», сообщили в пресс-службе. Роман Гузель является художественным осмыслением голода в Поволжье, романом-путешествием, построенным на преодолении вызовов в жизни и вере человека, отмечается в сообщении. Роман показывает сплетение культур, народов и судеб отдельных людей.

«Первое десятилетие советской эпохи притягивает как магнит», — призналась Яхина, слова которой цитирует пресс-служба издательства. По словам писательницы, в это время завязались узлы, которые приходится развязывать до сих пор.

Это время эхом отзывается в сегодняшних людях, во многом определяя их характер, отметила Яхина. О голоде 1920-х годов написано немного, но этот период — черная дыра в памяти народа и большая коллективная травма, до сих пор не приговорённая и не проработанная, подчеркнула писательница. «Нельзя двигаться в будущее, имея за спиной дыры размером в несколько миллионов жизней», — считает Яхина.

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По инф. portal-kultura.ru

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