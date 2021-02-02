ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Гузель Яхина выпустит новый исторический роман о Поволжье
По инф. portal-kultura.ru   
02 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Гузель Яхина в марте опубликует новый роман «Эшелон на Самарканд». Об этом сообщили в пресс-службе издательства «Эксмо-АСТ».

Гузель Яхина опубликует новый роман «Эшелон на Самарканд»

Одна из самых ожидаемых книжных новинок 2021 года выйдет в начале марта в «Редакции Елены Шубиной», сообщили в пресс-службе. Роман Гузель является художественным осмыслением голода в Поволжье, романом-путешествием, построенным на преодолении вызовов в жизни и вере человека, отмечается в сообщении. Роман показывает сплетение культур, народов и судеб отдельных людей.

«Первое десятилетие советской эпохи притягивает как магнит», — призналась Яхина, слова которой цитирует пресс-служба издательства. По словам писательницы, в это время завязались узлы, которые приходится развязывать до сих пор.

Это время эхом отзывается в сегодняшних людях, во многом определяя их характер, отметила Яхина. О голоде 1920-х годов написано немного, но этот период — черная дыра в памяти народа и большая коллективная травма, до сих пор не приговорённая и не проработанная, подчеркнула писательница. «Нельзя двигаться в будущее, имея за спиной дыры размером в несколько миллионов жизней», — считает Яхина.

Читайте также:

По инф. portal-kultura.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 