Девочка с мишкой в руке: в Волгограде появился памятник детям войны

На День города в Волгограде открыли трогательную скульптуру - сталинградская девочка с плюшевым мишкой в руках. Она символизирует всех детей, переживших тяготы войны.

По официальным данным, сегодня в регионе живет почти 5,5 тысячи человек, которые оставались в Сталинграде с 23 августа 1942 года, когда фашисты начали массированную бомбардировку города и вплоть до 2 февраля 1943 года, когда завершилась кровопролитная битва. Этот памятник посвящен им, а также всем детям, пережившим ужасы и лишения войны.

Автор композиции - заслуженный художник России Сергей Щербаков. Бронзовую фигуру высотой чуть более полутора метров изготовили в мастерской города Жуковского.

Скульптура установлена на подготовленную площадку, которую вымостили тротуарной плиткой, а рядом посадили цветы. По словам главы региона Андрея Бочарова, благоустройство этой территории будет продолжено.

Другие новости из Волгограда и области - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...