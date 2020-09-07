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Девочка с мишкой в руке: в Волгограде появился памятник детям войны
По инф. "Российской газеты"   
07 Сентября 2020 г.
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На День города в Волгограде открыли трогательную скульптуру - сталинградская девочка с плюшевым мишкой в руках. Она символизирует всех детей, переживших тяготы войны.

Девочка с мишкой в руке: в Волгограде появился памятник детям войны

По официальным данным, сегодня в регионе живет почти 5,5 тысячи человек, которые оставались в Сталинграде с 23 августа 1942 года, когда фашисты начали массированную бомбардировку города и вплоть до 2 февраля 1943 года, когда завершилась кровопролитная битва. Этот памятник посвящен им, а также всем детям, пережившим ужасы и лишения войны.

Автор композиции - заслуженный художник России Сергей Щербаков. Бронзовую фигуру высотой чуть более полутора метров изготовили в мастерской города Жуковского.

Скульптура установлена на подготовленную площадку, которую вымостили тротуарной плиткой, а рядом посадили цветы. По словам главы региона Андрея Бочарова, благоустройство этой территории будет продолжено.

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