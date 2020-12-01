Хаски помог слепому брату спрыгнуть с лестницы и умилил всех

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Пользователей Интернета покорил трогательный ролик о дружбе двух собак. За небольшое время он собрал больше двух миллионов просмотров! Оцените и вы.
Хаски из Китая по кличке Да Бао родился слепым. Но у него есть брат — Цзюй Бао (с рыжим окрасом), который ухаживает за родственником, хотя у зверей это встречается крайне редко.
На видео, снятом вчера в городе Сянъян в центральном Китае, Цзюй Бао в очередной раз помогает слепому брату.
Ставшее вирусным видео начинается с того, что Да Бао скулит, пытаясь преодолеть невидимую ему высоту. Заботливый Цзюй Бао в ролике пытается научить своего брата прыгать с деревянной ступени после того, как увидел, что Да Бао застрял, не решаясь двигаться вперед. Он кажется испуганным, расхаживая назад и вперед по помосту.
Через несколько секунд Цзюй Бао прыгает вверх, явно пытаясь помочь брату. Цзюй Бао пытается утащить Да Бао, кусая его за шею, прежде чем самому спрыгнуть вниз, чтобы научить Да Бао. Повторив оба действия, Цзюй Бао снова запрыгивает на деревянный настил, чтобы помочь Да Бао спуститься.
В конце концов, тот совершает прыжок веры. Но лишь после того, как его младший брат неоднократно подталкивал и поощрял его на этот поступок, терпеливо показывая ему, как это сделать.
По словам владельца собак, псам пять лет, и они из одного помета.
Да Бао, имя которого можно перевести как «большое сокровище», родился слепым. Поэтому Цзюй Бао, что переводится как «гигантское сокровище», все эти годы был его глазами.
«Да Бао в принципе любит общаться с людьми, но из-за своего врожденного дефекта он боится незнакомцев, — сказал хозяин собак по имени Чен MailOnline. — С другой стороны, Цзю Бао обладает обостренным чувством справедливости и защищает Да Бао с тех пор, как они были щенками».
Чен открыл место отдыха для домашних животных в Сянъян, где может проводить больше времени не только с Да Бао, но и другими своими собаками.
Братские отношения двух хаски покорило миллионы китайских пользователей Интернета. Клип собрал более двух миллионов просмотров с тех пор, как вчера он был загружен на Douyin, китайскую версию TikTok.
Один зритель ролика написал: «У собак чистые эмоции. Вот почему так много людей любят собак. Для сравнения, в реальности между людьми не хватает такой искренности». Другой сказал: «Я плакал, смотря это видео».
Можно ли жить без музыки? Вопрос, скорее, риторический, ведь прекрасные композиции преследуют нас на каждом шагу. Пропустить их мимо ушей почти невозможно, а с помощью вездесущего культурного Интернета и того сложнее! Давайте же вместе пройдёмся по самым интересным событиям музыкального мира и послушаем самые сочные произведения великих авторов прошлого.
Полиция Сыктывкара объявила благодарность жителю столицы Коми Сергею Мартюшеву, который спас от мошенников пожилую женщину. Мужчина заметил, что пенсионерка через банкомат пытается перевести крупную сумму неизвестным и смог предотвратить обманную сделку.
В Минске понедельник, 30 ноября, стал днем протестного шествия пожилых людей. Бабушки и дедушки, которым надоел Александр Лукашенко на посту президента Белоруссии, вновь двинулись по центру города от Красного костела.
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о курьезном случае, который произошел с ней в США. Анна, сидя на лавочке со своим молодым человеком в Нью-Йорке, вдруг заметила голливудского актера Леонардо Ди Каприо.
Одно из направлений деятельности Дома народов России – привлечение молодежи для сохранения, развития, возрождения национальных культур в нашей стране. Эту задачу выполняет и проведенный учреждением 27 ноября научно-практический марафон. В него вошли несколько онлайн-мероприятий: мастер-класс для молодежи «Социальное проектирование в области национальной политики Российской Федерации»; семинар для студентов «Внешние и внутренние вызовы и угрозы национальной политике Российской Федерации»; семинар-совещание «Роль Федеральных национально-культурных автономий России в реализации государственной национальной политики» и научная конференция «Роль науки в реализации государственной национальной политики Российской Федерации».
Жительница Татарстана рассказала, что экипаж ГИБДД оставил ее и двух маленьких детей в автомобиле с открытым окном. (Абсолютно возмутительная история. Неправильно здесь поступили сотрудники ГИБДД - прим. МГ)
В регионах России прошли акции против развала медицины. Указывая на проблемы в отечественном здравоохранении во время пандемии коронавируса, участники также критиковали федеральную власть за другие «антинародные» инициативы.
В Иркутской области задержана бывший министр здравоохранения Наталия Ледяева, недавно подавшая в отставку из-за скандала с контрафактными медицинскими масками. Ее подозревают в особо крупном мошенничестве.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.