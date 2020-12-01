Хаски помог слепому брату спрыгнуть с лестницы и умилил всех

Пользователей Интернета покорил трогательный ролик о дружбе двух собак. За небольшое время он собрал больше двух миллионов просмотров! Оцените и вы.

Хаски из Китая по кличке Да Бао родился слепым. Но у него есть брат — Цзюй Бао (с рыжим окрасом), который ухаживает за родственником, хотя у зверей это встречается крайне редко.

На видео, снятом вчера ​​в городе Сянъян в центральном Китае, Цзюй Бао в очередной раз помогает слепому брату.

Ставшее вирусным видео начинается с того, что Да Бао скулит, пытаясь преодолеть невидимую ему высоту. Заботливый Цзюй Бао в ролике пытается научить своего брата прыгать с деревянной ступени после того, как увидел, что Да Бао застрял, не решаясь двигаться вперед. Он кажется испуганным, расхаживая назад и вперед по помосту.

Через несколько секунд Цзюй Бао прыгает вверх, явно пытаясь помочь брату. Цзюй Бао пытается утащить Да Бао, кусая его за шею, прежде чем самому спрыгнуть вниз, чтобы научить Да Бао. Повторив оба действия, Цзюй Бао снова запрыгивает на деревянный настил, чтобы помочь Да Бао спуститься.

В конце концов, тот совершает прыжок веры. Но лишь после того, как его младший брат неоднократно подталкивал и поощрял его на этот поступок, терпеливо показывая ему, как это сделать.

По словам владельца собак, псам пять лет, и они из одного помета.

Да Бао, имя которого можно перевести как «большое сокровище», родился слепым. Поэтому Цзюй Бао, что переводится как «гигантское сокровище», все эти годы был его глазами.

«Да Бао в принципе любит общаться с людьми, но из-за своего врожденного дефекта он боится незнакомцев, — сказал хозяин собак по имени Чен MailOnline. — С другой стороны, Цзю Бао обладает обостренным чувством справедливости и защищает Да Бао с тех пор, как они были щенками».

Чен открыл место отдыха для домашних животных в Сянъян, где может проводить больше времени не только с Да Бао, но и другими своими собаками.

Братские отношения двух хаски покорило миллионы китайских пользователей Интернета. Клип собрал более двух миллионов просмотров с тех пор, как вчера он был загружен на Douyin, китайскую версию TikTok.

Один зритель ролика написал: «У собак чистые эмоции. Вот почему так много людей любят собак. Для сравнения, в реальности между людьми не хватает такой искренности». Другой сказал: «Я плакал, смотря это видео».

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По инф. rosbalt.ru

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