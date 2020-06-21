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Запоминаем: как определить инсульт
Агнесса ЛИ   
21 Июня 2020 г.
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Запоминаем: как определить инсульт

Ежегодно инсультные состояния уносят большое количество человеческих жизней. Зачастую заболевают люди старшей возрастной категории после 55 лет. Но данные статистики говорят о том, что болезнь «молодеет». Среди перенесших это заболевание 25% составляют те, кто еще не достиг 45-летнего возраста. Последнее десятилетие показывает значительный рост инсультов ишемического типа у подростков и молодежи.

Нельзя исключать возможность приступов даже у маленьких детей при наличии у них приобретенных либо наследственных сердечно-сосудистых болезней. Отметим также подверженность инсультам спортсменов-профессионалов и людей, работа которых связана с повышенными физическими нагрузками. Кроме того, при черепно-мозговом травмировании часто случаются кровоизлияния в мозг.

Учитывая опасность заболевания, очень важно своевременно распознать его симптоматику и незамедлительно прибегнуть к врачебной помощи. Инсульт дает ряд типичных признаков, которые объединены в удобные для запоминания схемы-памятки типа «УДАР» или «FAST». Рассмотрим одну из них:

  • улыбка – У – после приступа у человека опускается уголок рта, что дает кривую улыбку;
  • движения – Д – нужно больного попросить одновременно поднять руки и немного удерживать в таком положении: одной из них человеку управлять тяжелее либо вовсе невозможно;
  • артикуляция – А – на просьбу произнести несложную фразу речь будет звучать невнятно, заторможено;
  • принятие решения – Р – обнаружение хотя бы одного из перечисленных признаков являются поводом вызова реанимационной бригады.

Если у человека наблюдаются симптомы, связанные с общей слабостью, светобоязнью, резкой головной болью, онемением тела или лица, продолжающиеся несколько минут, а возможно и более в течение суток, следует обязательно обратиться к врачам скорой помощи. Указанные признаки могут свидетельствовать о приступе мини-инсульта, что требует терапевтического вмешательства. Следует понимать, что вред от нескольких подобных транзиторных ишемических атак приравнивается к последствиям полноценного мозгового удара.

Помимо перечисленных выше симптомов при инсульте могут возникнуть:

  • искривление языка;
  • снижение слуха и зрения;
  • проблематика с глотанием и чувствительностью;
  • резкая головная боль и головокружения;
  • рвота, тошнота;
  • повышенное потоотделение;
  • состояние возбуждения либо оглушения;
  • дезориентация.

Это будет зависеть от зоны мозга, пострадавшей во время приступа. Чем раньше будет оказана медпомощь, тем больше шансов у больного на выживание и сведение к минимуму последующих осложнений инсультного удара.

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