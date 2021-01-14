Для кого полезны ионизаторы-очистители воздуха?

Загрязнение воздуха уже давно перестало быть проблемой только мегаполисов. Причем речь идет не только о загрязненном воздухе улиц, но и о квартирах, офисах и других помещениях. Кондиционеры и открытые форточки никак не могут решить проблему с выбросами промышленных предприятий, выхлопными газами автомобилей, аллергенами, пылью и микроорганизмами. Наоборот, может стать только хуже.
В подобных случаях приходят на помощь ионизаторы-очистители воздуха. Такой прибор не просто полезен, а иногда и необходим, например, если в доме есть аллергики или часто болеющие люди. Это важно в тех случаях, если к тому же квартира или офис находятся в промышленном районе или около оживленной магистрали.
Постоянное вдыхание такого воздуха неизбежно ухудшит состояние даже изначально здорового человека, особенно это вредно для детей.
Ионизатор-очиститель воздуха, как понятно из названия, может выполнять сразу несколько функций: очищение от вредных примесей, дезинфекция и ионизация. Если с очисткой воздуха все достаточно понятно, то что же такое ионизация? Это насыщение воздуха отрицательно заряженными частицами- ионами, или, как их еще называют – аэроионами. В природе такой воздух есть в горах, у моря, в лесу. Воздух, в котором много аэроионов, полезен для дыхания, он улучшает процессы газообмена в легких. Вдыхание ионизированного воздуха благоприятно отражается на общем состоянии организма, укрепляет иммунитет, улучшает сон, ускоряет обменные процессы, снижает заболеваемость ОРВИ, повышает работоспособность.
Купить ионизатор-очиститель сейчас не проблема. Например, у компании "МТлидер" есть целая линейка приборов для очистки, ионизации и увлажнения воздуха в любых помещениях, начиная от автомобиля и заканчивая офисом. Можно подобрать подходящий по своим параметрам.
Самая важная часть любого очистителя воздуха – фильтр. Именно от него зависит степень чистоты воздуха. Есть фильтры, которые задерживают пыльцу растений, продукты жизнедеятельности пылевых клещей, микроорганизмы, споры грибов. Приборы с подобными фильтрами стоят дороже, но зато в результате воздух полностью очищается от всех вредных примесей, которые и вызывают обострения у аллергиков, астматиков и часто болеющих людей.
Есть модели, где в качестве фильтра используются осадительные пластины, притягивающие пыль и другие крупные загрязнения. В таких прибора не нужно менять фильтр, достаточно просто протирать пластины.
Очистители воздуха отличаются друг от друга мощностью, от этого зависит качество очистки. Естественно, чем больше помещение, тем выше должна быть мощность прибора. Это тоже нужно учитывать при покупке.
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Для кого полезны ионизаторы-очистители воздуха?
Загрязнение воздуха уже давно перестало быть проблемой только мегаполисов. Причем речь идет не только о загрязненном воздухе улиц, но и о квартирах, офисах и других помещениях. Кондиционеры и открытые форточки никак не могут решить проблему с выбросами промышленных предприятий, выхлопными газами автомобилей, аллергенами, пылью и микроорганизмами. Наоборот, может стать только хуже.
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