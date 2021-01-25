QBF проанализировали отзывы клиентов из Екатеринбурга

Анализ интернет-контента о работе финансовой группы QBF в Екатеринбурге провели специалисты компании. Уральский офис начал действовать в 2015 году в бизнес-центре «Президент». Сегодня представительство работает под руководством опытного профессионала Кирилла Соболева. Он собрал команду преданных общему делу, целеустремленных и образованных специалистов, каждый из которых ставит интересы компании наравне с интересами клиентов. Жители Екатеринбурга считают QBF, отзывы подтверждают, надежным партнером, который обладает способностью разрешать самые сложные ситуации.

Финансовая группа QBF в Екатеринбурге предлагает клиентам целый набор услуг, многие из которых высоко оценили посетители офиса. В отзывах о QBF люди отмечали увенчавшиеся успехом такие кейсы, как срочная распродажа активов и вывод капитала, открытие ИИС и оформление налогового вычета, перераспределение средств между инструментами на фоне возросшей волатильности. Высоких оценок клиентов QBF в Екатеринбурге удостоились конкретные продукты. Это, к примеру, стратегия «Гарантия государства», основанная на работе с ОФЗ и получившая признательность за надежность; предполагающий сделки РЕПО с ЦК продукт «До востребования» привлек внимание своей ликвидностью, а облигационное предложение «Мой сейф» – доходностью. Хвалебных комментариев удостоились флагманские стратегии финансовой группы «Золотое сечение» и «Новая высота» – каждая из них связана с акциями ведущих отечественных компаний.

Встречаются и критические замечания по работе офиса QBF в Екатеринбурге. Некоторые финансовые советники предоставляют своим клиентам слишком объемную информацию, в которой могут разобраться далеко не все. Есть жалобы на невозможность связаться с некоторыми из сотрудников представительства.

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