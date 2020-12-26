Год под маской или вирус, который изменил мир

Не знаю, как вы, уважаемые читатели, а я окончание этого года ждал как никогда в жизни, приговаривая: «Ну когда же он уже закончится»! И вот свершается! Уходит в историю 20-й год ХХI столетия. Год тяжелый. Во всех отношениях. Тут тебе и всеобщий кризис, и очередная возня заморских ястребов вокруг наших границ, и война в «подбрюшье» страны, и по-прежнему кровоточащая соседняя, некогда братская нам страна. Да много чего ещё – видно, не зря все клянут високосный год.

Но главной бедой и испытанием стал ковид и все с ним связанное. Это только подобострастные Кремлю СМИ окрестили «главным событием года» очередную пресс-конференцию президента России. Так и хочется спросить: «Вы не охренели, господа журналисты-редакторы, когда не огромные людские потери, не падение экономики, не обнищание населения и ухудшение жизни, а именно ваш трёп с несуразными вопросами к президенту стал главным событием года? Побойтесь бога, господа!» Ковид молохом прошел по Земле, не щадя ни старых, ни молодых, ни бедных, ни богатых. И когда стал подходить к концу этот «год гробовщика», «тогда считать мы стали раны, товарищей считать…» Болели и уходили близкие, дорогие нам люди. Уходили массово. Это даже как-то притупляло отдельное горе – когда смертей вокруг много, жизнь одного человека обесценивается, и мы уже плохо понимаем, что это тоже отдельная вселенная.

Но мы, оставшиеся, выжили. Пока выжили. И осознали, что стали другими – вирус изменил мир вокруг нас, изменил нас самих – наши взгляды, привычки, отношение к жизни. И мы уже никогда не будем прежними. Вы не заметили, что за время пандемии мы почти перестали обниматься и здороваться за руку, ходить в гости, разленились и стали вставать позже, ложиться в ночь – а куда спешить? Лучшим нашим другом стал телек, интернет, редко у кого книга, но чаще горячительное. Зато стали чуть ли не ежеминутно мыть руки, как по команде при входе в любое заведение надевать намордники, шарахаться от встречного, если он не в маске. Мы научились дистанционно общаться, воспитывать и учить детей, любить, жить – стали больше бояться жизни земной, меньше опасаться жизни загробной.

Вирус нанес удар не только по здоровью людей, он взломал саму суть человека, его генетический код. Невольно прислушаешься к мнению некоторых учёных, которые утверждают, что вирусы – это тоже высшая, не глупее нас, цивилизация, которая в данном случае выступает регулятором численности на Земле других видов живых существ. И что вовсе не труд, а такой вот вирус путём мутаций и изменений нашего генома сделал из нас человека. А теперь вот готовит из человечества новый его подвид для меняющихся условий жизни на этой планете. А мы-то возомнили себя царём природы, высшим звеном эволюции! А главным, оказывается, всегда был даже не микроб, а такой вот вирус, который нам в очередной раз напомнил, что человечество в масштабах Вселенной ничто – песчинка! Осознавать такое, согласитесь, обидно. Впрочем, богословы утверждают, что такая вот эпидемия – это божье наказание, кара небесная, спущенная на нас высшими силами за грехи наши. Хотя разницы особой в последствиях нет.

Одно успокаивает: что нас не убивает – делает нас сильнее. И, будем надеяться, умнее. Человек – такое существо, что даже в самой, казалось бы, безвыходной ситуации всегда надеется на лучшее. Он не может всё время жить в состоянии стресса, горя.

Вот и мы с вами давайте отбросим все горести и уныние уходящего года и с надеждой будем смотреть в будущее – авось прорвёмся! Да, с окончанием года, к сожалению, не заканчивается пандемия, она соберет ещё с нас свой скорбный урожай. Но надеяться на лучшее все же надо! Наши предки, родители, да и мы с вами переживали в своей жизни такое, что нынешнему молодому поколению и в страшных снах не снилось. Уныние же заразно, оно может передаться нашим детям, внукам. А им это надо? Им надо жить дальше и строить свою жизнь так, чтобы она у них была счастливая в любых новых реалиях. Так что с наступающим вас Новым годом! И пожелаем себе, близким, согражданам своим, прежде всего здоровья, счастья и удачи, а стране нашей, далеко не последней в этом подлунном мире, дальнейшего развития. И как воскликнул один из героев фильма «В бой идут одни старики» – «Будем жить, ребята! Будем жить». Всем смертям назло! У нас дети, внуки, правнуки, будем жить ради них и для них. С Новым годом всех нас!

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