Михаил Романов: «Обвиняемый в избиении педиатра должен быть наказан по всей строгости закона»

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов полагает, что мужчина, обвиняемый в избиении педиатра детской поликлиники на Караваевской улице, должен быть наказан по всей строгости закона. Напомним, накануне стало известно, что Невский районный суд Санкт-Петербурга взял под стражу мужчину, который прямо во время приема избил и распылил в лицо детскому врачу газовый баллончик. Уголовное дело заведено по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство» — обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, между 58-летней педиатром и 33-летним родителем маленького пациента поликлиники разгорелся скандал из-за прививки против столбняка и дифтерии. Врач предложила бесплатно поставить отечественную вакцину, но родители потребовали импортный “Пентаксим”, который назначается только в сложных случаях. Доктор отказалась бесплатно выписать вакцину, из-за отсутствия показаний к ней. В ярости обвиняемый ударил пожилую женщину-врача и распылил ей в лицо перцовый газ из баллончика. Медик получила ожог глаза, травму головы и была госпитализирована. Несдержанный отец будет находиться под стражей до 18 марта 2021 года за хулиганство.

По мнению Михаила Романова, наказание для обвиняемого в данной ситуации должно стать прецедентом и выражением отношения общества и правосудия к подобным случаям.

- У данного преступления масса отягчающих обстоятельств. Пожилая женщина-врач стала жертвой мужчины, который годится ей в сыновья, из-за того, что отказалась бесплатно предоставлять импортную вакцину его ребенку, не имеющему к этому медицинских показаний. Тем самым медик сохранила дефицитное и дорогое лекарство для какого-то другого маленького пациента, которому оно, возможно, будет жизненно необходимо. Агрессивное поведение обвиняемого невозможно объяснить ни заботой о своем ребенке, ни о страхе за его жизнь. Из сообщений СМИ известно, что речь шла о плановой прививке и здоровью ребенка, обвиняемого ничего не угрожало. Все дети, так или иначе, болеют. И всегда это для родителей – настоящее горе, стресс и переживания, насколько сложной или легкой не была бы болезнь малыша, поэтому здесь нет какой-то исключительной ситуации. Кроме того, семья обвиняемого, насколько известно, из сообщений прессы, не является социально незащищенной, и имеет возможность получить нужное средство, обратившись в коммерческое медицинское учреждение, так как в рамках ОМС без показаний требуемое средство не предоставляется. Это обстоятельство также делает действия обвиняемого примером крайне асоциального, необъяснимого и неприемлемого поведения, - считает Михаил Романов.

Парламентарий также добавил, что в условиях противостояния коронавирусной инфекции медики, ежедневно рискующие своими здоровьем и жизнью для спасения пациентов, заслужили глубокую благодарность общества за мужество, ответственное отношение к своему долгу и сострадание к больным. По мнению парламентария, закон должен гарантировать врачам специальную защиту от буйных пациентов и их родственников. Михаил Романов напомнил, что Государственная Дума последовательно ведет законодательную работу в этом направлении. Так, полтора года назад ступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ, усиливающие ответственность за воспрепятствование работе медиков.

- В КоАП появилась соответствующая статья, которая устанавливает санкции за насилие в отношении медиков при исполнении служебных обязанностей в зависимости от тяжести деяния. Скажем, на год можно лишиться прав за непропуск машины «скорой помощи» на дороге, уголовная ответственность наступит, если попытки помешать законной деятельности медработников по оказанию помощи привели к причинению по неосторожности тяжкого вреда здоровью или смерти пациента и т.д. К сожалению, официальная статистика говорит о том, что случаи нападения на врачей в среднем происходят 1–2 раза в месяц практически в каждом в субъекте Федерации. Сейчас, когда врачей особенно не хватает, когда все учреждения здравоохранения испытывают огромные перегрузки и каждый человек в белом халате – на вес золота, причинение ущерба здоровью врачей ставит под угрозу состояние многих людей, которым может понадобиться медицинская помощь. В данном случае, оказавшийся в больнице из-за буйного родителя педиатр поликлиники на Караваевской улице не сможет работать и лечить маленьких пациентов, как минимум, несколько дней. Поэтому обвиняемый в этом преступлении должен быть наказан по всей строгости закона, - считает Михаил Романов.

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