На ипподроме в Ростове-на-Дону закрыли тотализатор

Недавно на старейшем ипподроме в Ростове-на-Дону был закрыт тотализатор и посетители больше не смогут делать ставки на скачки. Его владельцы решили вместо тотализатора создать общественную организацию. Однако работники ипподрома не понимают почему закрыли тотализатор, ведь основная часть посетителей это играющая публика и они просто потеряют своих постоянных зрителей.

В ближайшее время здесь откроется «Союз конников Дона» и он будет работать под руководством собственников «Юга России». Многие считают, что теперь организация будет решать свои вопросы за счет взносов конников. За то, чтобы стать членом новой организации придётся заплатить 5 тысяч рублей. Однако на что именно они будут потрачены, пока неизвестно. Общественные деятели давно борются за признание ипподрома памятником культурного наследия и для них остается загадкой какие цели преследуются, создавая «Союз конников Дона».

В конце прошлого года работники ипподрома были напуганы его возможным сносом. После карантинных ограничений другие игорные заведения возобновили свою работу, но ипподром по-прежнему оставался закрытым. Владельцам лошадей даже хотели поднять арендную плату, чтобы отвлечь их от возможного закрытия. По мнению общественных деятелей, защитить ипподром может только новый статус памятника архитектуры.

Несмотря на закрытие тотализатора, можно продолжать совершать ставки благодаря онлайн-букмекерам. Для этого нужно выбрать наиболее безопасную и эффективную платформу, изучить отзывы постоянных пользователей и рейтинг самой компании, узнать который можно на сайте Bukmeker-Expert.info.

Многие из них предоставляют выгодные бонусы и предлагают высокие коэффициенты, что гораздо реже встречается в наземных пунктах. Однако букмекерские конторы подвергаются жесткому контролю со стороны регулирующих органов. Так уже несколько лет в некоторых районах страны действует ограничение на беттинг-операции, а во всех других регионах работают как наземные, так и онлайн-конторы. Перед началом игры необходимо убедиться в её законности, проверив наличие лицензии.

Несмотря на преимущества законных БК, многие продолжают использовать нелегальные конторы. Они часто предлагают более выгодные бонусы и упрощенную процедуру регистрации. Вместе с тем их использование несёт большие риски и пользователи могут остаться без вложенных средств.

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