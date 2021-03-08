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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет
Председатель Р. А. Хмелева   
08 Марта 2021 г.
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Поздравляем родившихся в марте пенсионеров и всех с праздником весны!

Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет

С юбилеем:

С 80-летием:

Жимоедову Эллу Михайловну

Кульгавую Викторию Михайловну

Солонную Людмилу Георгиевну

С 75-летием:

Копылову Тамару Константиновну

Субботину Людмилу Николаевну

С днем рождения:

Аносову Евгению Дмитриевну

Алакаеву Валентину Михайловну

Аксаментова Геннадия Васильевича

Воронову Светлану Климовну

Ганженко Любовь Григорьевну

Головизнину Ангелину Ивановну

Демину Валентину Прокопьевну

Ковалеву Валентину Николаевну

Калентьеву Татьяну Леонидовну

Козеровскую Нинель Михайловну

Комиссаренко Жмилию Евгеньевну

Огиенко Лидию Васильевну

Павленко Нину Георгиевну

Плаксееву Людмилу Сергеевну

Ревякину Елену Владимировну

Сизову Лидию Ивановну

Саперабину Ольгу Григорьевну

Скоморохову Аллу Валерьевну

Скрипникову Антонину Герасимовну

Салабай Ольгу Иосифовну

Серганову Зою Павловну

Слободняк Раису Ефимовну

Талашова Леонида Пантелеймоновича

Желаем здоровья, благополучия, долгих лет жизни!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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  • ЭТОТ РАЗДЕЛ ДЛЯ ВАС, если ваша цель - поздравление пожилых (поздравляем с юбилеем, поздравляем бабушку или дедушку, поздравляем ветеранов - или целый трудовой коллектив, бывает и такое!) Как это сделать - см. по ссылке.