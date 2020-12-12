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Коллектив «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет своих коллег с днем рождения
Коллектив «Байкалкварцсамоцветы»   
12 Декабря 2020 г.
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Коллектив известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в декабре, с днём рождения! Это:

Коллектив «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет своих коллег с днем рождения

Бунтов Александр Валентинович

Мамонов Сергей Владимирович

Перфильев Владимир Николаевич

Габдрафикова Галина Айратовна

Таций Вера Алексеевна

Якунин Сергей Александрович

Чупров Николай Игоревич

Цибанов Алексей Владимирович

Широкова Алина Константиновна

Беляев Петр Борисович

Желаем нашим именинникам крепкого сибирского здоровья, хорошего настроения, семейного благополучия и дальнейшего процветания родного предприятия.

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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  • ЭТОТ РАЗДЕЛ ДЛЯ ВАС, если ваша цель - поздравление пожилых (поздравляем с юбилеем, поздравляем бабушку или дедушку, поздравляем ветеранов - или целый трудовой коллектив, бывает и такое!) Как это сделать - см. по ссылке.