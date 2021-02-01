В филиал городской ритуальной службы "Ритуал" начали обращаться горожане Нижнего Новгорода

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В жизни бывают ситуации, когда не надо полагаться на поддержку близких, а обращаться целесообразно только к профессионалам. Мы говорим о таких скорбных, выбивающих из колеи событиях, как похороны. Горький опыт свидетельствует, что попытки привлечь друзей для организации скорбного мероприятия редко приносят достойный результат. Несогласованность действий, непонимание канонов и религиозных традиций приводит к досадным накладкам. Что получается в итоге? Пришедшие проводить в последний путь коллегу, соседа или товарища люди видят, что церемония проходит безответственно. Случается, что из-за банальной забывчивости в ответственный момент нет траурных лент, а на кладбище не достает креста или траурной таблички. Мы уже не говорим о таких проколах, как задержки подачи транспорта и другие, не менее досадные оплошности.
Взрослые люди в почтенном возрасте хорошо знают, как непросто добираться в офис ритуального бюро для того, чтобы обговорить все детали предстоящей церемонии. В Нижнем Новгороде начал деятельность филиал московской компании, присылающий своих специалистов домой к заказчикам. Не только этим занимает команда грамотных, чутких профессионалов, решается еще целый ряд значимых задач, некоторые из них приведены в конспективном порядке:
- Прибывший распорядитель помогает растерянным родным покойного действовать в соответствии со степенью важности задач. Составляется точный план действий.
- Сначала обеспечивается доставка тела в морг, приглашается квалифицированный специалист для бальзамирования. Оформляются официальные бумаг, по которым можно осуществлять захоронение.
- Затем представитель службы берется за поиск, подготовку хорошего участка на определенном кладбище. С заказчиком обговаривается необходимость приглашения священников. В случае потребности прибывают носильщики. В их обязанности выходи вынос венков и гроба, а также сопровождение процессии.
- Обеспечение транспортом, заказ траурного обеда и выбор столовой в окрестностях вполне можно доверить распорядителю.
Подводя итоги
Хочется заметить, что на собственной площадке nn.ritual.ru достаточно полно представлено описание не только услуг, но и товарных позиций, востребованных при проведении похорон. Согласитесь, что очень неудобно заказывать организацию погребения в одном месте, а искать гробы и кресты в другом конце крупного города. К числу положительных моментов надо отнести полный контроль за ценами со стороны администрации. Условия заключенных соглашений никогда не пересматриваются в сторону повышения.
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