Мемориальная квартира Пушкина на Арбате

Этот музей олицетворяет собой одни из самых счастливых месяцев жизни А.С.Пушкина, когда поэт приобрел это жилище с целью вступить в брак с его любимой Натальей и привезти её сюда, что и воплотил в жизнь.
Переезд Пушкина на Арбат
Пушкин арендовал часть комнат на Пречистенке в здании на улице Арбат в январе 1831 года сроком на полгода. Объектами договора стали комнаты на 2 этаже и подсобные помещения. Позднее он собрал здесь «мальчишник», привёз после венчания Наталью Гончарову. Фактически молодая семья прожила только три, но самых счастливых месяца, исполнив свои мечты о любви и супружестве.
Из пяти комнат три самые большие были предназначены исключительно для гостей, регулярно не отапливались и оживали только при дружеских встречах и званых вечерах, устраиваемых Пушкиными. У поэта не было, скорее всего, финансовой возможности оплачивать это жильё и приёмы гостей, поэтому молодая семья покидает особняк ранее оговорённого срока аренды.
В эти месяцы поэт не создаёт новых произведений, потому что счастлив и увлечён семейной жизнью. Он дорабатывает, что начал в Болдино. В начале 1831 года вышло первое издание трагедии «Борис Годунов», которая произвела не очень благоприятное впечатление среди почитателей таланта писателя, вызвала волну критики.
История здания
Само здание было построено в 1815 году. В 19 веке году семья коллежского асессора Хитрово приобрела особняк у некоего С.Ф.Неронова, и оно стало их родовым имением. В годы Отечественной войны 1812 года здание сгорело при пожарах и заново отстроено в 1816 году в стиле ампир, и таким сохранилось по наши дни после многих реставрационных работ. Из известностей, что снимали эти помещения, можно отметить брата П.И.Чайковского, которого навещал знаменитый композитор в старом арбатском особняке, после Пушкина – друг М.Ю.Лермонтова, родственники С.В.Рахманинова. Позднее здание использовалось для мастерских, лавок и магазинов семейством купцов Патрикеевых, которые приобрели особняк у Хитрово. Также, здесь одно время проживала Марина Цветаева.
В период советской власти здание переходит в распоряжение фонда города. Театр самодеятельности, художественным советом которого были В. Мейерхольд и В.Маяковский, здесь разместился и работал короткое время. В лихие годы гражданской войны здесь располагался Московский военный трибунал.
Многие годы об исторической ценности здания напоминала только мемориальная вывеска, установленная на нём в 1937 году к 100-летию гибели поэта. Позднее, здание переоборудовано и заселено жильцами.
В 70-е годы квартиранты расселены из здания особняка, после реставрации и открытия музея квартира А.С.Пушкина на Арбате открылась для посетителей.
Экспозиция музея
Открытие музея приурочено к 155-летию венчания А.С.Пушкина и состоялось в феврале 1986 года. А в феврале 1999 года, по завершении всех работ, «Мемориальная квартира А.С.Пушкина на Арбате» с новыми силами возобновила приём посетителей.
Музей занимает полностью все этажи старинного здания. На нижнем этаже музея развёрнута выставка «Пушкин и Москва» и рассказывает о творческой жизни Москвы того времени, о работе и сотрудничестве Пушкина с издателями, на втором – интерьер жилья семьи Пушкиных, реконструированный по свидетельствам Павла Вяземского, частого гостя семьи. До наших дней чудом сохранилась планировка помещений старого арбатского особняка, ведь она подвергалась перестройкам при коммунальном заселении.
Стоит отметить, что мебели здесь минимальное количество по причине того, что реставраторы не смогли найти достаточно источников о том, какой именно она была при жизни поэта. Кроме того, сотрудники музея предпочли не устанавливать предметы мебели, которыми не пользовалась молодая чета, даже если она была характерна для той эпохи. Поэтому, коллекция в большей степени носит мемориальный характер.
В настоящее время музей является научным и культурным центром популяризации литературного творчества А.С.Пушкина и культуры России 19 века. Здесь регулярно проводятся :
- фестивали, культурно-просветительские мероприятия, творческие вечера;
- дипломатические встречи;
- церемонии вступления в брак и многое другое.
Timescanner.pro - точное время для путешественников
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
«Как на фронте»: в Петербурге перегружены «нековидные» больницы
Три петербургские больницы, открытые на прием пациентов без коронавирусной инфекции, столкнулись с нехваткой коечного фонда. И это по-настоящему страшно - люди умирают в тот же день, когда их привозят...
-
Соседям не позавидуешь: жительница многоэтажки разобрала несущие стены в квартире
В подмосковном Щелково 16-этажному жилому дому грозит обрушение после того, как одна из жительниц по кирпичам разобрала несущие стены и вентиляцию в своей квартире. (Увы, но вот такие вот психические отклонения у людей - не такая уж и редкость, и не бай бог с ними столкнуться. И одно дело, когда человек себе вредит, а другое - когда от этого страдают окружающие... - прим. МГ.)
-
Разлив топлива в Норильске аукнется «Норникелю» еще не раз
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о дополнительных претензиях к «Норникелю» по возмещению вреда объектам природы, которые находятся в ведении региона.
-
Бари Алибасова заметили в аэропорту на инвалидной коляске
73-летнего музыкального продюсера Бари Алибасова накануне видели в столичном аэропорту. Как сообщают СМИ, он передвигался в инвалидном кресле.
-
В Петербурге раздавили массу отборных бельгийских груш
На одной из петербургских плодоовощных баз сотрудники регионального управления Россельхознадзора обнаружили свежие груши, выращенные в Бельгии. Их безжалостно уничтожили.
-
Kак Ричард III убил своих племянников? Раскрыта одна из зловещих тайн в мире
Ученый представил доказательства, которые помогли раскрыть одну из самых давних тайн в мире. Стало известно, как король Ричард III, последний король Англии из дома Йорков, завладел троном.
-
Экипаж разбившегося на Дальнем Востоке самолета наградили посмертно
Владимир Путин посмертно наградил пилотов самолета L-410, погибших в авиакатастрофе 15 ноября 2017 года в селе Нелькан Хабаровского края. Напомним, в той жуткой трагедии выжила только 3-летняя девочка...
-
Продолжение сериала: «Обычная женщина» вернулась
Первый сезон «Обычной женщины» (2018), показанный на канале «ТВ-3», особого рейтинга не имел, но вызвал бурю восторга у определённой части интеллигенции. И были основания: сериал делали выдающиеся кинематографисты: режиссёр – Борис Хлебников, который недавно потряс многих своей «Аритмией», в главных ролях – известные мастера Татьяна Догилева, Анна Михалкова, Евгений Гришковец и молодые талантливые Александра Бортич, Аглая Тарасова, Мария Андреева. И продюсеры опытные, успешные – Валерий Федорович и Евгений Никишов, но главное в кино – и в этом не устаёшь убеждаться – всё же не они, а сценарий. Если есть правдивая пронзительная история с живыми характерами и неожиданными поворотами, может получиться выдающееся кино, а если сценарий вызывает вопросы, то к фильму их будет ещё больше.
-
Отец Жанны Фриске пожелал Шепелеву смерти, узнав о беременности его девушки
Несколько дней назад стало известно, что Дмитрий Шепелев во второй раз станет отцом. Он и его гражданская жена Елена Тулупова ждут своего первого совместного ребёнка.
-
В РПЦ надеются на воссоединение со старообрядческой церковью
Сегодня отсутствуют препятствия для того, чтобы Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) воссоединилась с Русской православной церковью (РПЦ), считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион.
-
Тайна лох-несского чудовища
Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
-
В ЕАО решили помочь семьям, в которых рождаются двойняшки
Депутаты Еврейской автономной области предложили выплачивать единовременную материальную помощь в размере 50 тысяч рублей за счет средств бюджета региона семьям, в которых рождается двойня.
-
Ученые: коронавирус может мутировать после лечения пациентов плазмой крови
Коронавирус может мутировать после лечения пациентов плазмой крови. К такому выводу пришли ученые из Великобритании.
-
Юрий Маликов рассказал о своём знакомстве с женой
Основатель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов в свои 77 лет продолжает работать и вести активный образ жизни. Недавно он дал интервью, в котором рассказал, как познакомился со своей супругой Людмилой.
-
В Монголии насчитали 164 долгожителя. Узнаем их секрет?
В Монголии проживают 164 долгожителя, включая женщину которой исполнилось 114 лет. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим управлением страны.
-
Прогноз Саакашвили: Украина потеряет Херсон и Мариуполь
Украина лишится городов Мариуполь и Херсон. Такое мнение высказал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина».
-
«Пропавший» Михаил Ефремов отправился в Москву
Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов этапирован из колонии в Белгородской области, в которой он отбывает наказание за смертельное ДТП, в СИЗО Москвы, сообщает региональное управление ФСИН.
-
Не стало возлюбленной Высоцкого, подарившей ему дочь
Советская актриса театра и кино, многолетняя возлюбленная Владимира Высоцкого Татьяна Иваненко скончалась на 80-м году жизни 5 февраля.
-
Всех желающих россиян могут вакцинировать от COVID-19 до июня
В России все желающие смогут сделать прививку от коронавируса до начала лета, заявил в эфире телеканала «Россия-1» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
-
Мошенники придумали, как дурить покупателей интернет-магазинов
За полтора прошедших месяца полиция Швеции получила почти сто жалоб от людей, пострадавших от новой схемы мошенничества в онлайн-торговле.