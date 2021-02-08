Мемориальная квартира Пушкина на Арбате

Этот музей олицетворяет собой одни из самых счастливых месяцев жизни А.С.Пушкина, когда поэт приобрел это жилище с целью вступить в брак с его любимой Натальей и привезти её сюда, что и воплотил в жизнь.

Переезд Пушкина на Арбат

Пушкин арендовал часть комнат на Пречистенке в здании на улице Арбат в январе 1831 года сроком на полгода. Объектами договора стали комнаты на 2 этаже и подсобные помещения. Позднее он собрал здесь «мальчишник», привёз после венчания Наталью Гончарову. Фактически молодая семья прожила только три, но самых счастливых месяца, исполнив свои мечты о любви и супружестве.

Из пяти комнат три самые большие были предназначены исключительно для гостей, регулярно не отапливались и оживали только при дружеских встречах и званых вечерах, устраиваемых Пушкиными. У поэта не было, скорее всего, финансовой возможности оплачивать это жильё и приёмы гостей, поэтому молодая семья покидает особняк ранее оговорённого срока аренды.

В эти месяцы поэт не создаёт новых произведений, потому что счастлив и увлечён семейной жизнью. Он дорабатывает, что начал в Болдино. В начале 1831 года вышло первое издание трагедии «Борис Годунов», которая произвела не очень благоприятное впечатление среди почитателей таланта писателя, вызвала волну критики.

История здания

Само здание было построено в 1815 году. В 19 веке году семья коллежского асессора Хитрово приобрела особняк у некоего С.Ф.Неронова, и оно стало их родовым имением. В годы Отечественной войны 1812 года здание сгорело при пожарах и заново отстроено в 1816 году в стиле ампир, и таким сохранилось по наши дни после многих реставрационных работ. Из известностей, что снимали эти помещения, можно отметить брата П.И.Чайковского, которого навещал знаменитый композитор в старом арбатском особняке, после Пушкина – друг М.Ю.Лермонтова, родственники С.В.Рахманинова. Позднее здание использовалось для мастерских, лавок и магазинов семейством купцов Патрикеевых, которые приобрели особняк у Хитрово. Также, здесь одно время проживала Марина Цветаева.

В период советской власти здание переходит в распоряжение фонда города. Театр самодеятельности, художественным советом которого были В. Мейерхольд и В.Маяковский, здесь разместился и работал короткое время. В лихие годы гражданской войны здесь располагался Московский военный трибунал.

Многие годы об исторической ценности здания напоминала только мемориальная вывеска, установленная на нём в 1937 году к 100-летию гибели поэта. Позднее, здание переоборудовано и заселено жильцами.

В 70-е годы квартиранты расселены из здания особняка, после реставрации и открытия музея квартира А.С.Пушкина на Арбате открылась для посетителей.

Экспозиция музея

Открытие музея приурочено к 155-летию венчания А.С.Пушкина и состоялось в феврале 1986 года. А в феврале 1999 года, по завершении всех работ, «Мемориальная квартира А.С.Пушкина на Арбате» с новыми силами возобновила приём посетителей.

Музей занимает полностью все этажи старинного здания. На нижнем этаже музея развёрнута выставка «Пушкин и Москва» и рассказывает о творческой жизни Москвы того времени, о работе и сотрудничестве Пушкина с издателями, на втором – интерьер жилья семьи Пушкиных, реконструированный по свидетельствам Павла Вяземского, частого гостя семьи. До наших дней чудом сохранилась планировка помещений старого арбатского особняка, ведь она подвергалась перестройкам при коммунальном заселении.

Стоит отметить, что мебели здесь минимальное количество по причине того, что реставраторы не смогли найти достаточно источников о том, какой именно она была при жизни поэта. Кроме того, сотрудники музея предпочли не устанавливать предметы мебели, которыми не пользовалась молодая чета, даже если она была характерна для той эпохи. Поэтому, коллекция в большей степени носит мемориальный характер.

В настоящее время музей является научным и культурным центром популяризации литературного творчества А.С.Пушкина и культуры России 19 века. Здесь регулярно проводятся :



фестивали, культурно-просветительские мероприятия, творческие вечера;

дипломатические встречи;

церемонии вступления в брак и многое другое.

Timescanner.pro - точное время для путешественников

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...