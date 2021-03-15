Россияне становятся активнее: на смену вкладам приходят частные инвестиции

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С каждым годом финансовая грамотность россиян растет все больше. Однако события прошлого года показали, что лишь немногие оказались готовы к трудностям: около половины граждан к моменту локдауна не имело никаких сбережений, у третьей части населения имелись некоторые накопления, которые быстро кончились, и только у небольшой части была достаточно большая финансовая «подушка безопасности».
Между тем, финансисты уже не первый год убеждают российское население откладывать деньги на всякие непредвиденные случаи. Но если раньше сохранять накопленные средства неплохо помогали банковские вклады, то с сегодняшними крайне низкими ставками такой вариант мало кого привлекает. Возможно, именно с этим связано значительное усиление интереса россиян к фондовому рынку. В 2020 году произошел настоящий бум по количеству новых инвесторов из числа простых российских граждан: за год на одной только Московской бирже зарегистрировалось около 5 млн человек — это рекордное количество за все 20 лет существования этой торговой площадки. Такая тенденция сохранилась и в начале текущего года – за январь и февраль в России стало больше еще на 1,2 млн физлиц-инвесторов. Способствует притоку граждан на фондовый рынок и стимулирование со стороны государства, в частности, налоговые вычеты для индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
Так неужели стать частным инвестором настолько просто? По большому счету, чтобы заняться инвестированием в ценные бумаги и другие финансовые инструменты, нужно открыть ИИС или брокерский счет и сделать первую покупку. Тем более что сегодня практически у всех банков и брокеров есть удобные мобильные приложения, созданные специально для торговли ценными бумагами. При этом учитывается и уровень знаний и умений частных инвесторов. Так, для новичков созданы упрощенные онлайн-платформы с наличием образовательных ресурсов, а для опытных участников рынка – сервисы с инструментами для анализа рисков и моделирования стратегий. Подробную информацию о брокерах, их рейтинге, обучающих программах и т.д. можно узнать на специализированных площадках, например, на этом сайте trading-plus.net.
Начинающим инвесторам эксперты рекомендуют обратить внимание в первую очередь на облигации и ETF (биржевой инвестиционный фонд), а уже потом приступать к торговле акциями. Конечно, доходы по облигациям не слишком отличаются от банковских вкладов, зато это наиболее безопасные финансовые инструменты на фондовом рынке (особенно облигации федерального займа). Особенность биржевых фондов состоит в том, что они включают в себя целый портфель из ценных бумаг, долю в котором приобретает инвестор. Стоимость этой доли, как правило, ниже, чем сумма входящих в портфель акций или облигаций, плюс к этому и риски меньше. В целом, начинать инвестировать лучше всего с самообразования, после чего уже можно сформировать первоначальный бюджет, обозначить свои финансовые цели и лимиты. Стоит помнить, что для начинающих инвесторов оптимальной стратегией эксперты считают такую: тратить понемногу, но регулярно пополнять свой портфель.
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