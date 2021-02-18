Как изменилось отношение россиян к домам престарелых?

В отличие от Запада, в России дома престарелых долгое время оставались «закрытой» темой, у людей, особенно пожилых, сохранялось устойчивое убеждение, что туда отправляются только «неугодные» родственники. Однако сегодня отношение россиян к этим учреждениям изменилось. Сейчас в нашей стране действует более полутора тысяч пансионатов для пожилых людей, как государственных, так и частных. При этом их количество, как и качество предоставляемых услуг, продолжает расти.

Современные дома престарелых

Отношение к социальным учреждениям для пожилых людей начало меняться лет 10-20 назад после того, как в России начали появляться современные пансионаты с высокими стандартами обслуживания. Это больше не старые обшарпанные здания, где ремонт не проводился с советских времен, где в небольших комнатушках ютилось по 5-6 стариков, забытых и лишенных какого-либо ухода. Сегодня такие социальные учреждения, особенно если это частный дом престарелых, представляют собой хорошо оборудованные здания, расположенные чаще всего в тихом, спокойном месте, с одноместными и двухместными комнатами, с интернетом и телевидением, оснащенные тревожными кнопками и пожарной сигнализацией. Для постояльцев предусмотрены:

круглосуточный контроль здоровья (измерение артериального давления, пульса, температуры, уровня сахара и т.д.),

регулярный осмотр врача,

гигиенический уход (душ, стрижка волос и ногтей, смена памперсов и т.п.),

пятиразовое сбалансированное питание,

оздоровительные мероприятия (прогулки, скандинавская ходьба, ежедневная гимнастика, занятия для развития мелкой моторики),

организация досуга (общение, рисование, лепка, настольные игры, чтение, просмотр фильмов и др.).

Кроме того, нередко в домах престарелых предоставляются дополнительные услуги, в том числе кинезио- и физиотерапевтических мероприятия.

Как выбрать дом престарелых

Сегодня у российских пенсионеров, которым требуется уход, есть возможность выбрать, будет ли это государственное или частное социальное учреждение. Однако стоит иметь в виду, что размещение в доме престарелых в любом случае будет платным, ведь независимо от статуса, учреждению требуются финансовые средства на обеспечение клиентов питанием, одеждой, гигиеническими средствами и медикаментами. В случае с государственными пансионатами, оплатой служит пенсия: 75% от нее отчисляется на социальное обслуживание, 25% остается клиенту. В частных домах престарелых стоимость проживания может варьироваться от 1200 до 5 тысяч рублей в сутки. Это зависит от множества факторов, например, от статуса самого учреждения (эконом или премиум), наличия дополнительных услуг и т.д. Конечно, в основном при выборе пансионата люди ориентируются на свою платежеспособность, но помимо этого стоит обратить внимание также на такие факторы, как соответствие федеральным стандартам и ГОСТу (должен быть соответствующий сертификат), количество сотрудников (горничные, нянечки, повара, медсестры и т.д.), уровень безопасности, в том числе пожарной.

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