Ущерб от летнего пожара в заповеднике под Анапой оценили в миллиард!

Ущерб заповеднику «Утриш» под Анапой после пожара в августе 2020 года оценили в 980 млн рублей. Огонь уничтожил 4,8 тыс. деревьев, в числе которых краснокнижные.

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Об этом рассказал исполняющий обязанности директора государственного заповедника «Утриш» Олег Козырев.

Он уточнил, что эти деревья уже нельзя восстановить. Среди пород — можжевельник, туполистная фисташка и пицундская сосна. Глава заповедника напомнил, что при пожаре пострадал и региональный заказник «Большой Утриш». Ущерб этой территории составляет 120 млн рублей.

Козырев пояснил, что восстановление заповедника планируют провести в несколько этапов. В этом году ученые изучат последствия и проведут анализ весенней вегетации, который покажет, какие деревья можно восстановить. С 2022 по 2023 год начнут процесс восстановления пострадавших растений. Полная картина будет понятна к 2024 году. И.о. директора заповедника считает, что все процессы должны происходить естественным путем.

«Но, если научное сообщество решит, что для воссоздания необходимо заниматься озеленением и высадкой деревьев взамен утраченным, конечно, мы прислушаемся», — уточнил он.

Козырев добавил, что до окончания расследования пожара решения о компенсации принимать не будут.

Крупный лесной пожар начался между населенными пунктами Большой Утриш и Малый Утриш 24 августа. Из-за возгорания оттуда эвакуировали тысячи человек. В заповеднике сгорело около 130 га. Его тушила авиация МЧС. Пожар ликвидировали спустя двое суток с его начала. После пожара предыдущий директор заповедника «Утриш» Олег Кондратьев стал фигурантом уголовного дела о халатности.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал виновниками пожаров в лесах на черноморском побережье туристов.

Polit.ru

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