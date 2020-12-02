Синоптики пообещали москвичам снежный Новый год

Первый день зимы встретил москвичей снежной и теплой погодой. Декабрь также обещают снежным, снежной может быть и новогодняя ночь. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как рассказал метеоролог «РГ» предстоящая зима ожидается теплее обычного: так, если средняя температура зимы составляет в столице -7,7 градуса, то зима 2020–2021 года будет около -4. Что касается декабря, то он будет теплее обычного на 1–1,5 градуса.

Но до рекордов тепла прошлогодней зимы ей будет далеко. Декабрь в столичном регионе ожидается снежным. К концу месяца высота снежного покрова, по данным метеоролога, может достичь 8–13 см.

«Температура в последней декаде декабря составит -6…-11 ночью и до -1 днем, — сказал метеоролог. Он не исключил, что в новогоднюю ночь может также идти снег.

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