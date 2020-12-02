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Синоптики пообещали москвичам снежный Новый год

По инф. Российской газеты   
02 Декабря 2020 г.
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Первый день зимы встретил москвичей снежной и теплой погодой. Декабрь также обещают снежным, снежной может быть и новогодняя ночь. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптики пообещали москвичам снежный Новый годСиноптики пообещали москвичам снежный Новый год

Как рассказал метеоролог «РГ» предстоящая зима ожидается теплее обычного: так, если средняя температура зимы составляет в столице -7,7 градуса, то зима 2020–2021 года будет около -4. Что касается декабря, то он будет теплее обычного на 1–1,5 градуса.

Но до рекордов тепла прошлогодней зимы ей будет далеко. Декабрь в столичном регионе ожидается снежным. К концу месяца высота снежного покрова, по данным метеоролога, может достичь 8–13 см.

«Температура в последней декаде декабря составит -6…-11 ночью и до -1 днем, — сказал метеоролог. Он не исключил, что в новогоднюю ночь может также идти снег.

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