Матвиенко в расстроенных чувствах: импортный укроп вообще не пахнет!

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опечалена высокой зависимостью российского сельского хозяйства от импорта, и отдельно ее печалит тот факт, что импортный укроп не пахнет.

Своим огорчением по поводу импорта и укропа Матвиенко поделилась на встрече сенаторов с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По ее словам, российский АПК чересчур зависит от импорта. «Даже укроп, петрушку, салат выращиваем из зарубежных семян. Когда был наш отечественный укроп, был такой запах мощный, такой вкус. А сейчас — силиконовый вкус… Укроп даже не пахнет», — пожаловалась Матвиенко.

Она также напомнила, что в Госдуму внесен долгожданный законопроект о семеноводстве. Совфед будет активно способствовать его принятию. Но только этого закона для решения проблемы АПК и укропа будет недостаточно, предупредила Матвиенко.

Напомним, в Минсельхозе ранее отмечали, что российский агропром обеспечен семенами отечественной селекции на 62,7%.

В ведомстве разработали законопроект об обороте семян, который правительство внесло в Госдуму 19 февраля. Предполагается, что его принятие поможет улучшить качество семян и обеспечит рынок качественным посевным материалом.

В документе определены базовые понятия и регламентированы основные процессы, связанные с производством, реализацией и хранением семян. Он, в частности, предусматривает создание федеральной информационной системы, через которую производители смогут узнавать, есть ли на рынке нужные им качественные семена, подходящие для конкретных климатических условий.

Права Валентина Ивановна, права - импортный укроп совсем не тот, что наш. Но что делать людям, если на прилавке в основном импортная продукция попадается? Летом с этим проще, можно вырастить на грядке, а вот зимой засада. Выходит, что заморозка - единственный способ поесть своего, ароматного, укропчика? Видимо, пока да...

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По инф. rosbalt.ru

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