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Матвиенко в расстроенных чувствах: импортный укроп вообще не пахнет!
По инф. rosbalt.ru   
25 Февраля 2021 г.
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опечалена высокой зависимостью российского сельского хозяйства от импорта, и отдельно ее печалит тот факт, что импортный укроп не пахнет.

Матвиенко в расстроенных чувствах: импортный укроп вообще не пахнет!

Своим огорчением по поводу импорта и укропа Матвиенко поделилась на встрече сенаторов с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

  • По ее словам, российский АПК чересчур зависит от импорта. «Даже укроп, петрушку, салат выращиваем из зарубежных семян. Когда был наш отечественный укроп, был такой запах мощный, такой вкус. А сейчас — силиконовый вкус… Укроп даже не пахнет», — пожаловалась Матвиенко.

Она также напомнила, что в Госдуму внесен долгожданный законопроект о семеноводстве. Совфед будет активно способствовать его принятию. Но только этого закона для решения проблемы АПК и укропа будет недостаточно, предупредила Матвиенко.

Напомним, в Минсельхозе ранее отмечали, что российский агропром обеспечен семенами отечественной селекции на 62,7%.

В ведомстве разработали законопроект об обороте семян, который правительство внесло в Госдуму 19 февраля. Предполагается, что его принятие поможет улучшить качество семян и обеспечит рынок качественным посевным материалом.

В документе определены базовые понятия и регламентированы основные процессы, связанные с производством, реализацией и хранением семян. Он, в частности, предусматривает создание федеральной информационной системы, через которую производители смогут узнавать, есть ли на рынке нужные им качественные семена, подходящие для конкретных климатических условий.

Права Валентина Ивановна, права - импортный укроп совсем не тот, что наш. Но что делать людям, если на прилавке в основном импортная продукция попадается? Летом с этим проще, можно вырастить на грядке, а вот зимой засада. Выходит, что заморозка - единственный способ поесть своего, ароматного, укропчика? Видимо, пока да...

По инф. rosbalt.ru

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