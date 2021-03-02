Культурные новости: Томский ТЮЗ без крыши, кино в Крыму и гастроли на Север

За минувшие дни произошло несколько важных событий в культурной жизни страны, о которых спешим рассказать вам. В Томском ТЮЗе произошел пожар, и здание с более чем столетней историей серьезно пострадало. Красноярский Театр кукол решил отправиться на гастроли, чтобы показать свои постановки маленьким жителям Крайнего Севера, а посещаемость театров и кино в Крыму повысили с 30% до 75%.

Томский ТЮЗ после пожара остался без крыши и ждет помощи.

Из-за пожара, случившегося в Томском ТЮЗе в конце февраля, его здание с более чем столетней историей серьезно пострадало. Основная сцена фактически осталась без потолка, ближайшие спектакли отменены. Театр оценивает свое восстановление в миллионы рублей и надеется на помощь государства.

— Сейчас у нас вместо потолка над залом — дыра. Точнее, две дыры, — рассказал на обходе через несколько дней после происшествия журналистам Андрей Сидоров, руководящий театром с осени 2019 года. — Специалисты центра по охране памятников, обследовав его после пожара, оценили ремонт крыши и фасада в миллионы рублей. Вопрос — где их взять? У театра их нет — это ясно всем. Но то, что область не может остаться без театра для детей, тоже все понимают. В данный момент мы не понимаем, когда театр в полной мере возобновит свою деятельность.

Здание, в котором располагается сегодня ТЮЗ, строилось в 1912–1914 годах как электротеатр в стиле модерн по проекту архитектора Андрея Лангера на деньги купца Александра Громова, потомственного почетного гражданина Томска. Со сцены электротеатра «Новый» в 1923 году перед творческими работниками выступал нарком просвещения Анатолий Луначарский. В 1935 году в этом театре завлитом работал знаменитый советский драматург Николай Эрдман, о чем напоминает мемориальная доска. Вторая мемориальная доска связана с историей белорусского театра имени Янки Купалы, который во время эвакуации (1941–1944) здесь работал. Именно на томской сцене родился их легендарный спектакль «Павлинка».

Пожар случился днем 20 февраля из-за повреждения проводки. К премьере спектакля «Не от мира сего» (режиссер Дмитрий Акимов), намеченной на 5 марта, в театре решили заменить лампы в люстрах зрительного зала. Трос, опускающий и поднимающий люстры, задел электрический кабель, что и стало причиной возгорания.

С пожаром боролись около четырех часов 70 пожарных и 19 машин.

Когда более двух лет назад нынешний директор театра приступил к своим обязанностям, то обследовал все здание – от подвала до крыши. Уже тогда ему было понятно, делится он с журналистами, что даже капитальный ремонт, проведенный в 2007–2012 годах, не избавил историческое здание от застаревших проблем — «гуляющего» фундамента пристроек, просевшей канализации, отсутствия помещений для производственных цехов и хранения декораций. К таким же хроническим «болезням» можно отнести и ситуацию с электрическим кабелем.

Пожар в одном из самых любимых театров вызвал большой отклик у жителей города. Многие из них не только писали в социальных сетях слова поддержки, но выражали готовность прийти на помощь в качестве волонтеров.

На прошлой неделе театр провел рабочее собрание труппы, на котором шла речь о том, как с учетом случившегося несчастья будет жить ТЮЗ до конца сезона. Так, премьера все-таки состоится в намеченный срок — 5 марта, но на площадке Дворца народного творчества «Авангард». Другие спектакли согласились принять у себя Северский театр для детей и юношества и Томская драма.

К счастью, пожар не затронул малый зал ТЮЗа, и с 1 марта он возобновит работу. Здесь состоятся другие запланированные на март и апрель премьеры.

Театр надеется, что все его гастрольные планы, связанные с поездками по области, останутся без изменений, а во второй половине удастся провести обменные гастроли с Хабаровским ТЮЗом.

Член Совета Федерации от Томска Владимир Кравченко в беседе с «Культурой» сказал, что намерен 3 марта на «Правительственном часе» обратиться к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой о выделении средств из фонда непредвиденных расходов на комплексный ремонт здания.

— То, что случилось в ТЮЗе, — это беда, — сказал он «Культуре». — Срочно подготовлю записку в Министерство культуры, чтобы попытаться из фонда непредвиденных расходов получить средства на ремонт здания. Для восстановления театра требуются большие финансовые вливания.

В день открытия нынешнего, 42-го сезона в зрительском фойе ТЮЗа появилась фотозона — белый планшет с цитатой Чехова: «Без театра нельзя…» После пожара эти слова драматурга повторяет каждый неравнодушный томич. Пожар высветил отрадный факт: у театра есть армия верных поклонников, которые считают ТЮЗ «прорывным» театром и намерены поддерживать любимый театр в любых формах.

Татьяна ВЕСНИНА, Томск

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Красноярский Театр кукол отправится в гастроли по Крайнему Северу.

В рамках гастролей театр побывает в Игарке, Туруханске и Светлогорске. Жители Севера увидят в исполнении труппы театра сказку «Стойкий оловянный солдатик» Ганса Христиана Андерсена, а также музыкальную историю «Медвежонок Рим-Тим-Ти».

Самым маленьким зрителям артисты покажут путешествие «Мой волшебный носок». По признанию критиков, спектакль стал одним из лучших представлений для детей в России. Постановка была удостоена множества наград на фестивалях и приняла участие в конкурсной программе фестиваля «Золотая маска».

С 24 марта по 1 апреля театр посетит с гастролями Норильск, Снежногорск, Дудинку, Талнах и Кайеркан. Здесь театр представит рождественскую сказку Гофмана «Щелкунчик», премьеру «Я — кулак. Я — А-н-н-а», а также премьеру сезона «Есть ли жизнь в offline?» и спектакль «Сказок полный чемодан».

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Посещаемость театров и кино в Крыму повысили с 30% до 75%.

Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства региона.

Власти Крыма решили ослабить часть ограничений, введенных в республике из-за распространения вируса. В соответствии с документом кинотеатры, театры, филармонии и цирки, расположенные на полуострове, могут отныне наполнять свои залы до 3/4 посадочных мест. Предыдущие ограничения устанавливали заполняемость учреждений культуры Крыма на уровне 30%.

Указ снимает запрет и на проведение торжественных мероприятий, в том числе свадеб, банкетов и корпоративов в гостиницах и других местах размещения. Снимается ограничение и на публичные слушания, собрания и сходы граждан, а также на конференции.

В то же время указ сохраняет ограничение на выезд детских групп за пределы региона, а также на прибытие детей из других регионов страны, кроме Арктической зоны и Севастополя, а также гостей Международного детского центра «Артек».

Сохраняется запрет на работу развлекательных заведений в выходные и праздничные дни. Это касается и детских учреждений.

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По инф. portal-kultura.ru

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