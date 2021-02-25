Кто-то теряет, а кто-то находит: законно ли продать найденную вещь?

Скоро тот, кто нашёл брошенное имущество, сможет без заумных подсчётов решить, вправе ли оставить его себе. Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому бесхозную вещь разрешено присвоить без решения суда, если её стоимость не превышает трёх тысяч рублей.

Однако важно помнить, что не всякая находка может стать вашей собственностью. Также мы расскажем о том, что чаще всего теряют россияне и где искать пропажу.

Что упало, то пропало

Стоит уточнить, что изменения в законодательстве касаются не любых находок, а только ситуаций, когда собственник земельного участка, водного или иного объекта обнаруживает на своей территории брошенные вещи, то есть явно оставленные прежним владельцем с целью отказа от права собственности. Например, дырявая надувная лодка или чемодан без ручки практически не оставляют сомнений, что хозяин за ними уже не вернётся. А вот новенький смартфон в упаковке лучше отнести в полицию — такими вещами не разбрасываются.

Сейчас, согласно Гражданскому кодексу, свободно распоряжаться бесхозным имуществом можно, только если его примерная стоимость ниже пяти минимальных размеров оплаты труда. Однако исполнение этой нормы вызывает у людей затруднение. Дачник, обнаруживший у себя под забором ржавый, но ещё годный на запчасти мотор, чтобы оставить его в хозяйстве, вынужден не просто что-то подсчитать, а ещё и вспомнить, что за МРОТ там используется — тот, который по 100 рублей, или который постоянно растёт и сейчас уже составляет 12 130 рублей?

Как пояснил член думского Комитета по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков, чтобы избежать путаницы, и приняли закон, заменяющий МРОТы в статьях Гражданского кодекса на фиксированные суммы в рублях.

«Изменения связаны с тем, что МРОТ должен применяться только для регулирования оплаты труда, определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам и других целей обязательного соцстрахования, использовать этот показатель для других целей больше не будут», — отметил депутат.

Так, например, в статье 226 ГК, где говорится о брошенных вещах, которые могут быть признаны бесхозяйными без решения суда, их стоимость ограничат не пятью МРОТ, а тремя тысячами рублей. То есть если обнаруженный зонт, чемодан или садовый инвентарь стоят явно дешевле, а хозяин не собирается за ними возвращаться, их можно оставить себе. А «приватизировать» сломанный трактор, застрявший на частном лугу, собственнику земли придётся уже через суд.

В статье 887, по которой договор хранения между гражданами требует письменной формы, если цена вещи превышает 10 МРОТ, эту величину решили заменить на 10 тысяч рублей. То есть если знакомый попросил подержать в пустующем гараже оставшуюся после переезда мебель, такую договорённость следует закрепить на бумаге.

Бывает, что собственник забывает или отказывается забирать свою вещь с хранения по окончании срока договора, тогда её можно продать. Тогда часть вырученных средств пойдёт на компенсацию расходов, а вот остальное следует вернуть поклажедателю. Если же на хранении находилось нечто дорогостоящее, например прицеп или фургон, то продавать имущество можно только через аукцион. Согласно поправкам в статью 899 ГК, такая процедура предусмотрена, когда стоимость вещи превышает 50 тысяч рублей.

Как рассказал член исполкома Гильдии российских адвокатов Юрий Платонов, практика выставления на торги невостребованного имущества больше свойственна организациям, которые занимаются хранением профессионально и имеют свои склады.

«Хотя закон и не запрещает организацию аукциона физическим лицом, однако таких случаев немного, — отметил эксперт. — Правильно провести торги непросто: нужно разместить объявления, собрать заявки, организовать сам аукцион, затем опубликовать результаты, чтобы была возможность их обжаловать. И если поклажедатель их оспорит, то он сможет забрать свою вещь, а все расходы останутся за хранителем».

Поэтому адвокат советует в подобной ситуации обращаться к профессионалам — фирмам, которые специализируются на организации и проведении аукционов и обладают специальными познаниями и опытом.

Нашёл или украл?

Нередко люди считают найденный на улице кошелёк или телефон подарком судьбы, однако это не совсем так. Действующие законы о находке защищают право первоначального владельца вещи.

В августе 2017 года Верховный суд России ещё раз подтвердил, что брать чужое в общественном месте — это воровство. Так, жительница Карелии Наталья Г. взяла в холле поликлиники чужой мобильный телефон, посчитав его удачной находкой. Однако в своём определении Верховный суд указал иначе: смартфон потерпевшего не был утерян, а был оставлен им совместно с другими вещами в помещении поликлиники в известном собственнику месте. Все попытки вернуть пропажу Наталья блокировала: сначала не отвечала на звонки, а затем и вовсе избавилась от сим-карты. Так что факт кражи, как говорится, налицо.

С юридической точки зрения у потерянной вещи два основных признака. Первый — она находится в неизвестном хозяину месте. Второй — её принадлежность кому-то нельзя идентифицировать. Поэтому железный рубль, найденный на тротуаре, — это находка, которую можно оставить себе, а кредитная карта — нет. У неё есть номер, по которому можно определить хозяина. Присвоить себе кредитку нельзя — это будет кражей.

Что делать с найденной вещью

Согласно статье 227 ГК РФ, при находке какой-либо утерянной вещи обязательно нужно уведомить об этом либо собственника, либо сотрудников полиции, если установить хозяина не представляется возможным. После этого найденная вещь может быть оставлена на ответственное хранение как самим нашедшим, так и в отделении полиции.

Если потеря была найдена в автобусе или магазине, достаточно просто передать её водителю или законному представителю владельца торговой территории. На этом обязанности нашедшего лица будут исчерпаны.

При этом не стоит забывать о террористической угрозе, предупредил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный: «Обнаружив в общественном месте бесхозный чемодан или детскую игрушку, хватать их руками строго не рекомендуется спецслужбами. Нельзя находиться в непосредственной близости с обнаруженным предметом, а также пользоваться мобильным телефоном на расстоянии ближе 10 метров от него».

Об обнаруженных бесхозных вещах необходимо сообщить ближайшему дежурному полицейскому, сотруднику авиационной безопасности или сотруднику аэропорта.

Раз владелец, два владелец

Хранение найденного имущества порой оказывается довольно выгодным — начиная от получения вознаграждения за спасённую чью-то собаку или возвращённые водительские права, и заканчивая возможностью обращения находки в свою собственность.

Как следует из статьи 228 Гражданского кодекса, если спустя шесть месяцев законный владелец находки так и не объявится, она становится собственностью нашедшего.

Если при находке вещь передали в полицию или органы местного самоуправления, то по истечении шестимесячного срока вещь поступает в государственную собственность.

Конечно, найденный ящик мандаринов полгода хранить нет смысла. Закон позволяет продать скоропортящийся товар с сохранением всех подтверждающих факт реализации документов. При появлении владельца находки ему нужно передать вырученные средства за вычетом собственных расходов.

Хранение и возврат потерянной вещи может оказаться делом хлопотным и затратным, поэтому человек, решивший сделать всё по закону, вправе рассчитывать на компенсацию и вознаграждение. Согласно статье 229 ГК РФ, размер вознаграждения, на которое можно рассчитывать, вернув ценности законному владельцу, составляет 20 процентов от их стоимости без учёта подоходного налога. Если же вещь ценна лишь для её владельца, например документы на машину, то тогда компенсация обговаривается индивидуально. Важно знать, что право на получение официальной компенсации возникает, только если поиск владельца производился официально через полицию. А отказ от выплаты вознаграждения и компенсаций может стать основанием для подачи искового заявления.

Куда обращаться?

Специализированные столы находок, где можно оставить сообщение о пропаже, обычно есть на вокзалах, в аэропортах и метрополитенах. Есть и общегородские столы находок, найти телефоны которых не составляет труда. Все они подают информацию в правоохранительные органы, поэтому можно сразу звонить в полицию.

Как нам рассказали в пресс-службе Мосгортранса, если с момента потери вещи в столичном автобусе, троллейбусе или трамвае прошло немного времени, можно обратиться к диспетчеру конечной станции маршрута. Если прошло более суток — то вещи попадают на склад забытых вещей. Там их хранят полгода. Если владельцы не забирают своё имущество, то его списывают и утилизируют.

Для возврата утерянного необходимо написать заявление с указанием даты, примерного времени потери и номера маршрута наземного городского транспорта, а также краткой характеристики потерянной вещи и передать его сотруднику склада. Если пропажа находится в хранилище, её вернут. Надо только будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

При потере кошельков с деньгами следует знать, что на складе будут хранить только само портмоне. А купюры изымут и сдадут в кассу Службы движения «Мосгортранса». Чтобы вернуть своё, надо сначала получить на складе кошелёк, а потом в кассе — деньги.

Паспорта и другие документы сотрудники склада забытых вещей передают по описи в стол находок ГУВД.

Все находки хранят в несгораемом шкафу, каждая имеет свой регистрационный номер, ярлычок и учётную карточку. Плату за хранение забытых вещей с владельцев не взимают.

Что-то теряем, а что-то находим

Центральный склад забытых вещей в структуре «Мосгортранса» существует уже более 20 лет. За прошлый год на него поступило 536 забытых вещей. Чаще всего свои вещи пассажиры забывали в сентябре 2020 года — 139 штук. А меньше всего — в декабре: всего 18 предметов.

Как правило, пассажиры оставляют в транспорте мобильные телефоны, проездные билеты, документы, кошельки, ключи, зонты, перчатки, шапки, детскую сменную обувь. К необычным забытым в транспорте вещам, поступившим за всё время работы склада, можно отнести: курьерскую сумку для доставки, принтер, женскую шубу, корзинку для пикника и ласты.

Но самой необычной находкой, как рассказали в пресс-службе «Мосгортранса», была вставная верхняя челюсть — её обнаружили в 2019 году. Правда, владелец за ней так и не обратился.

Сотрудникам Российских железных дорог в 2020 году удалось найти владельцев 22 тысяч потерянных вещей в вагонах поездов дальнего следования. Как сообщила пресс-служба РЖД, этому помог специальный сервис поиска вещей на официальном портале ведомства lost.fpc.ru . Среди забытого были детские санки, клюшки, гироскутер, лыжи, искусственная ель и рыболовные снасти.

Аукционы забытых вещей

Ежегодно в мире авиапассажиры теряют почти 100 тысяч сумок и чемоданов. Куда же они деваются?

Для начала, любую забытую вещь проверяют на безопасность: её дают обнюхать специально обученной собаке или просвечивают на рентгене. При малейшем подозрении сумку, не раскрывая, взорвут в защищённом от всех месте. А вот безопасные вещи отправляют в бюро находок.

Если пассажир успел вспомнить о забытой поклаже до того, как покинул аэропорт, нужно обращаться на стойку Lost&Found. Здесь требуется описать сотруднику забытые вещи, указав номер рейса. Но если человек спохватился только дома, следует звонить на специальный номер горячей линии аэропорта.

Согласно правилам Международной ассоциации воздушного транспорта, утраченные вещи в аэропорту хранятся максимум два года, после чего их отправляют на аукцион потерянного багажа. Но чаще всего забытые чемоданы выставляют на торги уже через три месяца.

Такие аукционы широко распространены в США и странах Евросоюза. Лот не распаковывают, поэтому покупатель ничего не знает о содержимом сумки. Это лишь добавляет азарта участникам торгов. Ведь можно стать обладателем как комплекта пляжной одежды, так и уникальной редкой книги или дорогой коллекции сувениров.

Как проходят торги

Италия

В римском аэропорту аукцион забытых вещей устраивают каждый день с 10 до 16 часов. Стартовая цена в среднем составляет 75 евро, а в процессе торгов она может дойти до 300 и 500 евро. Такие мероприятия в основном посещают пенсионеры, студенты и владельцы небольших магазинов.

Германия

Аукцион компании Lufthansa проходит не так часто, как в Италии, — всего 20 раз в год. Ставка начинается в среднем от 10 евро, а её конечная цена непредсказуема.

США

В США все забытые в аэропортах чемоданы отправляют в город Скоттсборо (Алабама), в Центр утерянного багажа. Каждый день туда свозят около семи тысяч потерянных предметов. Аукцион ежегодно проходит в мае, причём это событие освещает телевидение, а рейтинги трансляции могут конкурировать со спортивными мероприятиями.

Россия

В России потерянные чемоданы и сумки на аукционы невостребованного багажа не попадают. Вещи, оставленные непосредственно на борту самолёта, хранятся на складе полгода, а утерянное в аэропорту — всего месяц. Сразу после этого предметы «утилизируют».

Председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта Илья Зотов считает, что практику аукционов можно было бы распространить и в России.

«Ранее руководство аэропортов выступало с такой инициативой, но её не поддержали, — припомнил эксперт. — Хотя, на мой взгляд, идея разумная. Зачем утилизировать забытые вещи, если на их продаже можно заработать».

По мнению Зотова, вырученные средства могли бы компенсировать затраты на организацию хранения забытого багажа.

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