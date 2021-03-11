Коронавирус забрал пианистку, певицу и композитора Людмилу Лядову

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В возрасте 95 лет умерла знаменитая пианистка, певица и композитор Людмила Лядова. Её песни исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль и другие.
Народная артистка РСФСР ушла из жизни в московской больнице.
«Людмила Алексеевна скончалась», — приводит РИА Новости слова экс-администратора Лядовой Галины Горбенко.
В конце февраля Лядову госпитализировали с коронавирусом, а затем перевели в реанимацию. На прошлой неделе появились сообщения, что Людмила Алексеевна почувствовала себя лучше. Увы, улучшение оказалось временным.
Людмила Алексеевна Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске.
Известна как автор музыки к музыку к сотням песен, к ряду художественных фильмов, мультфильмов, фильмов-спектаклей.
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