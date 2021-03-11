ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Фото Илона Маска с подросшим сыном умилило пользователей интернета
2021-02-09-03-22-45
В Сети опубликовано фото сына основателя компании SpaceX Илона Маска. Снимок появился в Instagram.
Вакцинация от коронавируса среди пожилых: пан или пропал?
2021-03-03-14-22-02
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
«Кто вас подучил?»: ученую, назвавшую Путину свою зарплату, довели до слез следователи
2021-02-10-14-34-49
Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Амурские впервые за долгое время попали на видео в ЕАО
2021-02-09-13-55-24
Фотоловушки заказника в Еврейской автономной области впервые за долгое время поймали несколько амурских тигров и тигрят.
Страшилка для алиментщиков: не хочешь платить — скоси борщевик
2021-02-09-02-22-17
Уничтожение ядовитого борщевика могут включить в список общественных работ в Ленобласти. Такое предложение выдвинул губернатор региона Александр Дрозденко.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Коронавирус забрал пианистку, певицу и композитора Людмилу Лядову
Козьма Лоханкин, Российская газета   
11 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

В возрасте 95 лет умерла знаменитая пианистка, певица и композитор Людмила Лядова. Её песни исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль и другие.

От COVID-19 умерла пианистка, певица и композитор Людмила Лядова

Народная артистка РСФСР ушла из жизни в московской больнице.

«Людмила Алексеевна скончалась», — приводит РИА Новости слова экс-администратора Лядовой Галины Горбенко.

В конце февраля Лядову госпитализировали с коронавирусом, а затем перевели в реанимацию. На прошлой неделе появились сообщения, что Людмила Алексеевна почувствовала себя лучше. Увы, улучшение оказалось временным.

Людмила Алексеевна Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске.

Известна как автор музыки к музыку к сотням песен, к ряду художественных фильмов, мультфильмов, фильмов-спектаклей.

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 