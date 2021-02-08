«Как на фронте»: в Петербурге перегружены «нековидные» больницы

Три петербургские больницы, открытые на прием пациентов без коронавирусной инфекции, столкнулись с нехваткой коечного фонда. И это по-настоящему страшно - люди умирают в тот же день, когда их привозят...

«Больница работает со значительным перегрузом, в сутки привозят по 350-450 пациентов. Многие по-настоящему тяжелые, 30-40% тех, кого госпитализировали в этот день, умирают. В январские дни, бывало, в больнице умирали до 24 человек в день, из них восемь пробыли в больнице менее суток», — отметил главврач Елизаветинской больницы Сергей Петров.

Как сообщили в медучреждении, до пандемии, когда экстренных пациентов принимали все стационары города, а не три, в день тоже доставляли по три сотни человек, но 40% из них не требовалась госпитализация, 10% были плановыми.

«В целом и сейчас мы справляемся, но очень устали врачи и весь медицинский персонал. С перегрузкой работает оборудование. Бывало одних только КТ делали до 200 за сутки, это колоссальные затраты, а дополнительного финансирования нет. Средняя продолжительность пребывания в стационаре 4 койко-дня. В сутки бывает до 80-90 хирургических вмешательств. На 88 реанимационных койках лежит больше 90 больных. В таком режиме без пауз и перерывов работаем с апреля 2020 года, как на фронте. Правда, последние два месяца — самые тяжелые», — резюмировал Петров.

В СМИ также пишут о том, что похожая ситуации в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе и городской больнице № 26. Общий коечный «нековидный» фонд составляют чуть меньше 3 тысяч мест, и для пятимиллионного мегаполиса этого явно не хватает.

Напомним, в Петербурге за прошедшие сутки зафиксировано 1 тыс. 463 новых случая COVID-19. Также подтверждена смерть 38 человек.

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По инф. rosbalt.ru

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