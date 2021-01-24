Физик рассказал, как не замерзнуть на улице в аномальный холод

Доктор физико-математических наук рассказал, какая одежда эффективно сохраняет тепло и какую пищу стоит принимать перед прогулкой на морозе.

По словам ученого, необходимо помнить, что сама по себе одежда не является источником тепла. Ее предназначение — сохранять тепло, которое генерирует тело человека. Выходя на мороз, необходимо надеть два слоя одежды. Первый, или базовый, слой состоит из нательного термобелья, теплого свитера и шерстяных носков. Он защитит от потерь тепла при контакте с твердыми холодными поверхностями и впитает лишнюю влагу. Внешний слой должен быть непродуваемым и водонепроницаемым. Его основная задача — не позволить холодному ветру забрать тепло.

— Важно, чтобы одежда была достаточно свободной. Между ее слоями обязательно должен находиться воздух, который выполняет функцию теплоизолятора. Одежда должна дышать: это нужно для удаления лишней влаги, которую выделяет организм. Влажные одежда и воздух обладают повышенной теплопроводностью, и на морозе с ветром человек рискует замерзнуть быстрее, — пояснил профессор кафедры «Общая физика» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Анатолий Перминов.

Особое внимание необходимо уделить обуви. Стоя на холодной поверхности, через подошву человек может потерять большое количество тепла. Поэтому в мороз лучше отдавать предпочтение свободной обуви на толстой подошве, а также использовать стельки — синтетические или из натурального войлока, которые обладают низкой теплопроводностью.

Кроме того, сохранить тепло поможет калорийное горячее питание: организм обогревается за счет внутренней энергии, которая поступает с пищей. Горячее, но не горячительное, питье в мороз послужит дополнительным источником энергии и поможет согреться.

Не замерзнуть помогут и быстрые движения. Но необходимо помнить, что интенсивные физические упражнения без внешнего питания могут привести к быстрым потерям внутренней энергии тела. Поэтому лучше прибегать к этому способу, если в ближайшее время можно попасть в теплое помещение и получите горячее питание.

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