В Улан-Удэ открылся этнографический музей

Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ начал свою работу. Для посетителей доступны для посещения парковая зона, отдел «Уголок живой природы», эвенкийский комплекс, усадьбы старообрядческого и бурятского предбайкальского комплексов без доступа в дома.

Вход на территорию музея без индивидуальных масок и перчаток запрещен. Посетителям необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра при приобретении билетов и дальнейшем нахождении на территории музея. Проведение групповых экскурсий и обслуживание организованных групп пока осуществляться не будет.

Напомним, ранее директор Этнографического музея народов Забайкалья Алексей Маладаев рассказал, что животные долго привыкали к тому, что зрителей нет в период ограничительных мероприятий. За это время в «Живом уголке» музея на свет появились шесть волчат, два яченка, жеребенок, а также благодаря Забайкальскому горнорудному предприятию музей пополнили три северных оленя.

– Этнографический музей – это визитная карточка Бурятии. Более 120 тысяч человек ежегодно посещают Этнографический музей. Именно здесь наиболее ярко представлены культура и быт народов Бурятии. В Живом уголке живут более 100 животных, порядка 46 видов. Основная концепция, собраны животные, которые обитают или обитали на территории Бурятии. Гордость Живого уголка – пять Краснокнижных животных. Этот год стал успешным для Этнографического музея, родились детеныши. Животные находятся в комфортных для них условиях, - отметил в мае заместитель министра культуры Николай Емонаков.

По инф. Телеинформа

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