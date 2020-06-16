В Улан-Удэ открылся этнографический музей

Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ начал свою работу. Для посетителей доступны для посещения парковая зона, отдел «Уголок живой природы», эвенкийский комплекс, усадьбы старообрядческого и бурятского предбайкальского комплексов без доступа в дома.
Вход на территорию музея без индивидуальных масок и перчаток запрещен. Посетителям необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра при приобретении билетов и дальнейшем нахождении на территории музея. Проведение групповых экскурсий и обслуживание организованных групп пока осуществляться не будет.
Напомним, ранее директор Этнографического музея народов Забайкалья Алексей Маладаев рассказал, что животные долго привыкали к тому, что зрителей нет в период ограничительных мероприятий. За это время в «Живом уголке» музея на свет появились шесть волчат, два яченка, жеребенок, а также благодаря Забайкальскому горнорудному предприятию музей пополнили три северных оленя.
– Этнографический музей – это визитная карточка Бурятии. Более 120 тысяч человек ежегодно посещают Этнографический музей. Именно здесь наиболее ярко представлены культура и быт народов Бурятии. В Живом уголке живут более 100 животных, порядка 46 видов. Основная концепция, собраны животные, которые обитают или обитали на территории Бурятии. Гордость Живого уголка – пять Краснокнижных животных. Этот год стал успешным для Этнографического музея, родились детеныши. Животные находятся в комфортных для них условиях, - отметил в мае заместитель министра культуры Николай Емонаков.
25 лет назад город Будённовск в Ставропольском крае пережил страшный теракт. Жители города признаются, что даже спустя четверть века после нападения боевиков на город стараются не вспоминать те страшные несколько дней.
Определить сладость клубники можно, посмотрев на черенок — если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, она будет сладкой. Об этих и других секретах выбора вкусной клубники рассказали в Роспотребнадзоре.
У Следственного комитета будет своя поликлиника. Такое решение принял Александр Бастрыкин. Ведомственная поликлиника будет оказывать медицинскую помощь сотрудникам следственных органов, членам их семей и ветеранам следствия.
Россияне после стабилизации эпидемиологической обстановки с коронавирусной инфекцией COVID-19 и снятия всех ограничений, введенных из-за пандемии, в среднем по стране хотели бы получать на руки 74 тыс. рублей в месяц.
Осветительные приборы, которые можно монтировать прямо на потолочное перекрытие или отделку, подходят практически для всех помещений, высота потолка в которых не более 3-х метров. При большей высоте интенсивность светового потока будет снижена, значит, потребуется большее количество светильников для создания нормального уровня освещенности.
Выпускникам петербургских школ объявили о переносе церемонии выдачи аттестатов. Ребят, которые уже получили аттестаты, попросили принести их обратно — документы оказались недействительными. Подробнее о ситуации рассказала мать 11-классницы лицея № 623 им. И. П. Павлова в Выборгском районе.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.