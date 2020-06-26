В Бурятии скоро откроют фитнес-центры

В Бурятии в ближайшее время откроют фитнес-центры. Так, вопрос о возможности открытия фитнес-центров внесло министерство спорта на оперативном заседании под председательством главы республики 25 июня.

По итогам Роспотребнадзор согласовал открытие фитнес-клубов при соблюдении санитарно-противоэпидемической безопасности.

- При этом будет соблюдаться не 100% загрузка фитнес-центров, а 25%. Индивидуальным предпринимателям и юрлицам надо рассмотреть вопрос о возможности максимального разобщения тех лиц, которые будут приходить в их фитнес-центр, и в том числе разместить тренажеры с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра, - сказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по РБ Валентина Бальжанова.

Глава республики уже дал поручение подготовить изменение в указ об ограничительных мероприятий.

Напомним, в начале июня представители спортивной и фитнес-индустрии создали петицию «Откройте спорт в Бурятии», которую адресовали главе республики и Роспотребнадзору. Руководители фитнес-клубов Улан-Удэ, а также члены различных спортивных ассоциаций просили разрешить работу фитнес-клубам и спортивным организациям в особом режиме с соблюдением все мер, предупреждающих распространение COVID-19.

«На данный момент в городе Улан-Удэ, как и во многих регионах, уже открыто большинство предприятий разных форм собственности, однако наши спортивные объекты, как раз таки пропагандирующие здоровый образ жизни, до сих пор закрыты, и, опираясь на последние рекомендации по продлению ограничительных мер до 30 июня, видимо откроются не скоро. А ведь фитнес – это не просто занятия по коррекции веса, это не развлечение, а это и силовая специальная подготовка профессиональных спортсменов, восстановление и реабилитация людей после травм и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, которым требуется специализированное оборудование, недоступное на занятиях на открытом воздухе. Спорт - это неотъемлемая часть современной жизни, гармоничного развития и воспитания подрастающего поколения и здоровья нации в целом», - отметили авторы петиции.

По инф. Восток-Телеинформа

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