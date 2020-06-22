Национальный музей Бурятии открылся и работает по летнему расписанию

С 19 июня после периода ограничительных мероприятий начал свою работу Национальный музей Республики Бурятия. Музей работает по летнему расписанию – с 11 до 19 часов.

Все желающие могут посетить значимые экспозиции Национального музея Бурятии, о которых многие уже знают из онлайн-мероприятий. Главная выставка года – масштабная экспозиция «Великая Победа» (6+), отражающая вклад жителей Бурятии в Великую Победу, 75-летие которой отмечает вся страны в этом году Памяти и Славы.

В экспозиции представлены подлинные документы и фотографии, а также личные вещи участников войны, фронтовые письма, трофейные предметы, военная форма, оружие того времени. На выставке можно увидеть коллекцию исторического холодного и огнестрельного оружия, в том числе трофейные образцы оружия периода разгрома милитаристской Японии в августе-сентябре 1945 года и захваченное в боях знамя Квантунской армии. В рамках выставки представлена электронная презентация акции «Герои войны», стартовавшая еще в 2015 году. В презентации отражены военные истории жителей Бурятии, предоставленные их родными.

Основные сокровища буддийской культуры в Бурятии представляет еще одна значительная выставка Музея истории Бурятии – «Три святыни буддизма России» (6+). В республике сохраняются выдающиеся памятники буддизма, спасенные в годы репрессий. Они почитаются, как буддийские святыни. Главными среди них являются – Сандаловая скульптура Зандан Жуу (Будда Стоящий), а также 110-томный буддийский философский канон «Ганджур» («Сокровенные сказания Будды») и Атлас тибетской медицины.

Также в музее работают такие выставки, как «Гунны. Империя степей», «Мода степей Бурятии», «Женское лицо Победы», «Свет веры православной», проект «Тактильная юрта» и так далее.

В Художественном музее работают две значимые экспозиции – это персональная выставка заслуженного художника РСФСР, народного художника Бурятской АССР, фронтовика, Героя Советского Союза Георгия Николаевича Москалева, а также значимый выставочный проект «Художники о войне» (6+). Обе выставки подготовлены к празднованию 75-летия Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Это дань уважения и благодарности к бессмертному подвигу наших воинов в Великой Отечественной войне.

В музее также представлен новый художественный российско-монгольский проект «Наша общая Победа», посвященный Великой Отечественной войне. На выставке представлены работы художников из разных регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Барнаул, Красноярск, Улан-Удэ) и Монголии. Важно отметить, что в выставочном проекте принимают участие удивительные художники, участники войны: Алексей Белых, Михаил Будкеев, Виктор Зотеев, Владимир Переяславец. Их путь отмечен боевыми орденами, а в мирной жизни они смогли достичь высочайшего уровня в искусстве.

В музее природы действует интерактивная выставка «Таежная, озерная, степная…» (6+), раскрывающая всю неповторимость и разнообразие природы Бурятии. Музей природы Бурятии сейчас находится по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 29.

Отметим, при посещении музея действуют ограничительные и профилактические меры, предпринимаемые в целях недопущения распространения заболевания новой коронавирусной инфекции (Covid-19) и в интересах защиты здоровья посетителей и сотрудников музея. Так, посещение музея возможно при наличии гигиенической маски. При входе каждый может воспользоваться дезинфицирующими средствами. Проводится обязательная бесконтактная термометрии посетителей. В выставочных залах соблюдается социальная дистанция в 1,5-2 метра, в целом. Индивидуальные и групповые экскурсии допускаются при наличии не более 5 человек в зале. В фойе и в выставочных залах следует следовать указателям маршрутизации, чтобы не допускать встречных потоков движения. К сожалению, пока не допускается прием организованных групп.

По инф. Восток-Телеинформа

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