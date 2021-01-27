Почему стоит покупать деревянную мебель

Выбирая мебель, большинство людей обращает внимание только на её внешний вид. Однако стоит задуматься и о материале, из которого она была сделана. От этого во многом зависит её прочность и долговечность. Эксперты рекомендуют приобретать деревянную мебель потому, что она имеет заметные преимущества, по сравнению с другими материалами. Конечно же, такие изделия более дорогие, но производители стараются изготовить доступные аналоги с сохранением качества конструкции.

Преимущества деревянной мебели

Мебель из твердых пород дерева способна положительно воздействовать на физическое и психологическое состояние человека, подпитывая его своей энергией. Есть и нейтральная древесина лишенная этих качеств, но как бы то ни было, к главным преимуществам любой деревянной мебели можно отнести:

Экологичность. Для изготовления используются исключительно натуральные материалы не содержащие вредных веществ.

Прочность и долговечность. Качественная мебель может прослужить несколько десятков лет и легко ремонтируется.

Комфортность. Такие атрибуты интерьера сделаны с учётом всех особенностей тела человека.

Привлекательный внешний вид. Деревянная мебель всегда смотрится более богато и притягивает к себе взгляды гостей.

Разнообразие дизайнов. Существуют разные вариации одного и того же изделия.

Для приобретения деревянной мебели нужны немалые капиталовложения. Поэтому к ее выбору следует отнестись со всей серьезностью и правильно оценить качество перед покупкой.

Как выбрать качественную деревянную мебель

Ранее была популярна мебель из цельного дерева, но сейчас больше распространены конструкции из фанеры и ДСП. Они также отличаются прочностью и для большего качества покрываются фольгой или пластиком с рисунком древесины. О плохом качестве используемых материалов может говорить:

наличие шероховатости поверхности;

видимые царапины, вмятины или расщепления;

небрежно нанесенное покрытие;

слишком плотное покрытие, скрывающее текстуру дерева;

отсутствие сертификатов качества.

Изделия могут быть изготовлены из разной древесины, но чтобы они прослужили как можно дольше, лучше остановить выбор на твердых породах лиственных деревьев, таких как: дуб, ясень, тополь, клен, орех, береза. Эти конструкции будут более прочные и устойчивые. При этом покупать мебель следует в специализированных магазинах, где готовы предоставить сертификаты качества.

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