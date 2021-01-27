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Кредит, микрозайм или ссуда под залог техники? Разбираемся, где лучше взять деньги
Ксения ДАВЫДОВА   
27 Января 2021 г.
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Кредит, микрозайм или ссуда под залог техники? Разбираемся, где лучше взять деньги

В наши дни никого не удивишь ситуацией, когда человеку могут срочно понадобиться деньги, которых у него в данный момент нет. В этом случае на выручку готовы прийти различные кредитные организации, которых сегодня в стране великое множество – банки, микрофинансовые организации, ломбарды и т.д. Зачастую потребителю сложно сразу разобраться во всех нюансах и понять, где выгоднее или проще всего позаимствовать деньги. Чтобы выбрать оптимальный вариант, необходимо поближе познакомиться с отличиями разных видов кредитования.

Обычно, когда встает денежный вопрос, на ум сразу приходит мысль о банковском кредите. Помимо потребительских кредитов, банки предлагают и другие популярные в народе услуги – ипотека, кредитные карты, рассрочку на приобретение товара и т.д. Сложность получения денег зависит от банковского продукта: к примеру, оформить кредитную карту с невысоким лимитом, потребкредит или рассрочку будет довольно просто, а вот ипотеку или целевую ссуду – намного сложнее. К преимуществам банковского кредитования можно отнести возможность взять крупную сумму по приемлемой процентной ставке на длительный срок и погашением равномерными платежами. Однако следует помнить, что банковский кредит подойдет только тем, у кого хорошая кредитная история и имеется регулярный источник дохода.

В последние лет десять в России активно развивается и рынок так называемых быстрых займов. Их выдают микрофинансовые организации (МФО). Получить такие микрозаймы можно даже через интернет и в разы проще, чем банковский кредит. В отличие от банков, в МФО можно сразу получить решение о выдаче ссуды. Существенным отличием является то, что микрозайм чаще всего нужно погашать одним платежом до окончания оговоренного срока. К плюсам «быстрых» займов можно отнести простоту оформления и минимум требований к клиентам (требуется только один документ, удостоверяющий личность), моментальное рассмотрение заявок и высокую вероятность одобрения, дистанционное обслуживание. Но есть и минусы, такие как довольно высокие проценты (их начисляют за каждый день пользования полученными денежными средствами), короткие сроки кредитования, небольшие суммы, а случае просрочки платежей - жесткие штрафы. Таким образом, экспресс-займы больше подходят для экстренных ситуаций, когда нет времени на оформление банковских кредитов, и нужна небольшая сумма на короткое время, например, до зарплаты.

И, конечно, не стоит забывать про ломбарды, которые выручали людей деньгами еще задолго до появления МФО. Чтобы получить деньги в ломбарде нужно оставить в залог какое-нибудь ценное имущество, к примеру, можно брать ccуды под залог техники, ювелирных украшений и т.п. (подробнее узнавайте на ssudy.ru). Вернуть заложенную вещь можно после возврата денег с процентами в пределах оговоренного в договоре срока. Если клиент не вернет ссуду, ломбард обязан подождать месяц без наложения каких-либо штрафов, а затем может продать заложенную вещь. Процесс получения ссуды в ломбарде довольно простой и быстрый, а выкупать или нет свои вещи решать уже самому клиенту.

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