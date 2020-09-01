Власти пообещали, что свалок в районе Шиеса не будет. Поверим?

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«Ориентировочно к маю 2021 года будет утвержден новый генеральный план МО "Урдомское". А значит, никаких свалок здесь больше не будет», — написал Цыбульский.
В подкрепление своих слов он опубликовал документ об изменении правил землепользования, которые исключают создание мусорного полигона.
По словам Цыбульского, профильная комиссия приняла решение изменить категорию земель в районе станции «Шиес» с «земель промышленности» на «земли населенных пунктов».
«Начало процедуры по переводу 300 гектаров в другую категорию положено», — утверждает врио губернатора.
Проект по созданию полигона «Шиес» для переработки или захоронения твердых отходов из Москвы власти Архангельской области одобрили в 2018 году. Однако местные жители выступили против. Два года продолжаласьборьба против свалки на Шиесе. По данным опроса «Левада-центра» за август 2019 года, 95% жителей Архангельской области не поддерживали строительство полигона, только 3% выступали за эту идею. На фоне протестов в регионе сменился губернатор. На место Игоря Орлова пришел экс-глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.
В январе 2020 года суд признал объекты полигона самостроем и обязал компанию «Технопарк» снести их.
Протесты на станции Шиес Архангельской области стали одними из самых резонансных протестных акций последнего времени. Против строительства мусорного полигона в Шиесе выступали 95% жителей Архангельской области. Полигон должен был стать местом хранения твердых бытовых отходов из Москвы.
Протестные акции против строительства полигона в Шиесе продолжаются уже почти полтора года как в Архангельской области, так и в соседней республике Коми. Активисты разбили лагерь и всеми силами пытаются блокировать доставку топлива на стройку. Их акции не раз заканчивались столкновениями с охраной строящегося полигона. Официально строительство полигона приостановлено до весны после того, как минувшим летом президент России Владимир Путин сказал, что надо учитывать мнение местных жителей.
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