Шок: рязанский учитель на уроке... мастурбировал!

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
В одной из школ Рязанской области 54-летний учитель мастурбировал прямо на уроке, на котором присутствовала только одна ученица седьмого класса.
По данным регионального портала RG62.iNFO, инцидент произошел во время урока. Девочка на нем присутствовала одна. Школьница рассказала о случившемся матери, которая обратилась в полицию. По словам девочки, учитель неоднократно допускал подобное поведение в ее присутствии, но она боялась рассказывать об этом из-за отсутствия доказательств.
Известно, что мужчина проживает с семьей в Пустотинском сельском поселении Кораблинского района Рязанской области, он женат, имеет детей.
Проводится проверка. Как сообщают следственные органы СК России по региону, педагог уже уволен.
Абсолютно выходящая за грани нормального ситуация. Как в самом деле такое стало возможным, ведь очевидно, что у этого педагога присутствуют психические отклонения... Будем надеяться, что следователи подробно разберутся во всем этом, а руководство школ будет тщательнее проверять соискателей, которые ищут работу учителем.
Наверняка вы слышали такие выражения как: «родные стены лечат», «мой дом – моя крепость» и множество других. Все потому, что дом – это место силы, дом – это место, где мы расслабляемся, собираемся с мыслями, храним наш семейный очаг, воспитываем детей. Каждый из нас мечтает прийти домой после трудного рабочего дня, вернуться в уютный дом после долгого путешествия и восстановить свои силы чему способствует тишина и, конечно же, уютная атмосфера, создать которую помогают различные предметы интерьера ну и самое основное – это мебель. Мебель – очень важная составляющая нашей повседневной жизни, конечно если вы не живете в Японии. По убранству вы даже можете понять характер человека проживающего в квартире или доме.
Деятели культуры и шоу-бизнеса продолжают отчитываться перед налоговой инспекцией и подавать свои декларации о доходах. На этот раз департамент культуры опубликовал информацию о заработках руководителей московских театров.
Очень часто при строительстве дома за городом отсутствует централизованная канализация, поэтому приходится обустраивать собственную локальную систему. На сегодняшний день оптимальным вариантом являются так называемые септики - специальные резервуары для очистки и отвода бытовых и фекальных стоков. В зависимости от разных факторов, септик может иметь разные конструкции и другие отличительные особенности.
Слон Кааван, которого поклонники назвали «самым одиноким животным в мире», покинет свой пакистанский зоопарк и будет отправлен в естественные условия обитания. Он томится в зоопарке в столице Пакистана Исламабаде более 35 лет.
Сколько людей столько и мнений. К примеру, на тревожащие белорусские события точки зрения разделились (как совсем недавно - по поводу Поправок в Конституцию). За несменяемого много лет лидера бывшей БССР болеют те, кто смотрит ТВ, за его недругов — те, кто сидит в интернете. Но желания влезть в тамошние дела маловато даже у лоялистов. А вы, уважаемые читатели, что думаете о происходящем в соседней стране?
Команда специалистов российской компании IVAO создала биологическую программу для продления молодости и жизни. Задача экспериментального проекта – использовать собственные ресурсы человеческого организма для продления периода активной молодости и всей жизни, замедления процесса старения, улучшения психологического и физиологического состояния.
Крысы и мыши – довольно опасные сожители. Они являются разносчиками заболеваний, могут разрушить большие запасы пищевых продуктов и просто повредить имущество. Быстрые, ловкие, адаптированные и очень умные зверьки тысячелетиями сопровождают людей. Избавиться навсегда от них еще не удалось, но с каждым годом ученые разрабатывают новые средства, помогающие очистить дом от «хвостатых вредителей».
Тихая еще совсем недавно Беларусь не успокаивается - и очень похоже, что надежды на примирение Александра Лукашенко со значительной частью своего народа остаются призрачными... Да и хотят ли стороны этого "примирения"? После многотысячного марша в Минске в воскресенье силовики задержали почти 200 человек. Людей «хватали» не только в белорусской столице, но и в Гродно, Бресте, Барановичах, Могилеве, Витебске, Браславе, Пинске, Щучине.
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