Шок: рязанский учитель на уроке... мастурбировал!

В одной из школ Рязанской области 54-летний учитель мастурбировал прямо на уроке, на котором присутствовала только одна ученица седьмого класса.

По данным регионального портала RG62.iNFO, инцидент произошел во время урока. Девочка на нем присутствовала одна. Школьница рассказала о случившемся матери, которая обратилась в полицию. По словам девочки, учитель неоднократно допускал подобное поведение в ее присутствии, но она боялась рассказывать об этом из-за отсутствия доказательств.

Известно, что мужчина проживает с семьей в Пустотинском сельском поселении Кораблинского района Рязанской области, он женат, имеет детей.

Проводится проверка. Как сообщают следственные органы СК России по региону, педагог уже уволен.

Абсолютно выходящая за грани нормального ситуация. Как в самом деле такое стало возможным, ведь очевидно, что у этого педагога присутствуют психические отклонения... Будем надеяться, что следователи подробно разберутся во всем этом, а руководство школ будет тщательнее проверять соискателей, которые ищут работу учителем.

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По инф. rosbalt.ru

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