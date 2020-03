Коронавирусом охвачены уже 65 регионов России. Жертв пока восемь...

Число зараженных коронавирусом в России достигло 1534, эпидемией охвачены уже 65 регионов страны. Скончались восемь человек. И вот еще два тревожных факта: во Франции от СOVID-19 умерла 16-летняя девушка без хронических болезней, а в США скончался младенец. Всего в мире коронавирусом заражены более 600 тысяч, умерли свыше 30 тысяч. Мы собрали картину того, что происходит в мире в самом конце марта.

Начнем с новостей из России. За последние сутки вдвое возросло число смертельных случаев — скончались еще четыре человека, теперь умерших восемь. Одним из них стал 90-летний мужчина, у него диагностировали пневмонию. Кроме того, он страдал от хронической ишемии мозга, болезни Паркинсона и энцефалопатии.

Подтверждены 270 новых случаев заболевания, в том числе в регионах, которые ранее считались «чистыми». О первых заболевших сообщили в Амурской, Иркутской и Омской областях, а также на острове Сахалин.

В Москве число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило тысячу человек. За последние сутки в столице стало известно о 197 новых случаях заболевания.

Важно, что среди 197 граждан, у которых за последние сутки было подтверждено заражение COVID-19, только 32 человека старше 65 лет. При этом почти 40% пациентов в Москве с коронавирусом на ИВЛ моложе 40 лет.

Все вновь заболевшие (среди них 13 человек недавно вернулись из заграничных поездок) находятся под медицинским наблюдением — также, как и контактировавшие с ними лица.

Кстати, по теме:

Собянин отметил, что число людей на улицах и в общественном транспорте значительно уменьшилось в первый из девяти нерабочих дней (на 55% в общественном транспорте, на 67% — в метро, на 37% — в пригородных электричках, 36% — в автомобилях каршеринга, 42% — в такси, на 27% на улице стало меньше личных автомобилей), мэр обратил внимание на то, что не все горожане вняли призыву остаться дома. В связи с этим он призвал москвичей к ответственности, напомнив, что выходить из дома нужно лишь в случаях крайней необходимости. При этом рекомендовано соблюдать дистанцию в 1,5- 2 метра.

В Петербурге заражены еще пять человек и столько же — в Пензенской области. Вылечить удалось 15 человек, общее число выздоровевших — 64 человека.

***

В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) инфекционного госпиталя Хабаровска на базе 10-й горбольницы находятся трое зараженных коронавирусом.

По данным регионального Минздрава, двоих пациентов в тяжелом состоянии перевели в реанимацию за последние сутки. Состояние еще одного пациента в ОРИТ оценивается как стабильно тяжелое.

Всего в госпитале — пять человек с подтвержденным диагнозом и восемь человек с подозрением на коронавирус. В изолятор больницы помещены 13 человек, которые контактировали с зараженными.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае выявлены 12 зараженных коронавирусом, у большинства из них заболевание протекает в легкой форме.

***

На две недели из-за коронавируса закрываются города Кировск и Апатиты в Мурманской области. Такое решение принял губернатор региона Андрей Чибис.

Мера начнет действовать с 06:00 29 марта и коснется тех граждан, которые не проживают в этих городах. Ограничения будут длиться две недели. До 11 апреля в Апатитах и Кировске будет ограничен въезд — разрешат взъезжать по постоянной или временной регистрации, будет закрыт аэропорт. С 29 марта будут закрыты все гостиницы и турбазы региона.

Кстати, по теме:

***

Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик эпидемии коронавируса в России может начаться позже обещанного на следующей неделе.

По его словам, наиболее серьезная ситуация может сложиться через месяц, так как в РФ эпидемия распространяется медленно и пока далека от катастрофы.

«В такой стране, как Италия, три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа», — отметил специалист в эфире НСН.

Он также выразил уверенность, что ограничительные меры помогут сгладить ситуацию, но посоветовал россиянам побольше бывать на свежем воздухе — хоть и в одиночестве.

Ранее сообщалось, что в России появилось лекарство для лечения коронавируса, — его разработало Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) на основе противомалярийного препарата «Мефлохина».

***

Оригинальный способ призвать пожилых людей оставаться дома в самоизоляции, а также напомнить об этом их родным, нашли работники столичного метро — они временно переименовали станции «Домодедовская» и «Бабушкинская» в «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская».

Как уточнили в пресс-служба столичного дептранса, тем самым решено намекнуть людям, «кого следует оберегать в первую очередь в это непростое время». По статистике, основную группу риска, наиболее подверженную заражению коронавирусом, составляют люди старше 60 лет.

***

В собор в Выборге привезли для поклонения икону Пресвятой Богородицы и мощи преподобного Арсения Коневского. Об этом сообщается на сайте Выборгской епархии РПЦ.

Как отмечено в сообщении, икона и мощи доставлены «в связи с распространяющейся эпидемией коронавируса по благословению Преосвященнейшего Игнатия, епископа Выборгского и Приозерского».

Святыни будут пребывать в соборе с 27 по 29 марта и будут открыты для поклонения с утра до вечера. Также епископ Выборгский и Приозерский Игнатий 29 марта совершит облет территории Карельского перешейка с Коневской иконой и мощами святого преподобного. Если метеорологические условия будут хорошими, планируются посадки во Всеволожске и Приозерске с совершением молебнов перед святынями.

Тем временем патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фоне ситуации с коронавирусом призвал воздержаться от посещения храмов. По его словам, «спастись» можно и без похода в церковь.

***

На фоне распространения коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта.

Как сообщается в документе на сайте Кремля, утвержден пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе продление на полгода сроков уплаты налогов и авансовых платежей по налогам.

Кроме того, президент поручил определить и регулярно актуализировать перечень отраслей экономики РФ, наиболее пострадавших в результате эпидемии.

Утверждены и социальные меры — ежемесячные дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал.

Предусмотрено также применение 13-процентной ставки налога на доходы физлиц к доходу в виде процента по вкладу или остаткам на счете в банках на территории РФ и процента (купона) по ценным бумагам, размер которого превышает миллион рублей в год.

Ответственным за реализацию данных поручений назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

***

Беспрецедентный случай гибели младенца от коронавируса зарегистрирован на территории США, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата Иллинойс.

Ребенок в возрасте менее одного года умер в городе Чикаго и стал первой в мире жертвой болезни, которая считалась страшной только для пожилых людей.

Главы департамента здравоохранения Нгози Эзике заявил, что примерно 85% умерших от коронавируса в штате — люди старше 60 лет. В общей сложности здесь умерли 47 человек и 3491 заразился.

Для выяснения точной причины смерти ребенка проводится расследование.

По последним данным, число жертв коронавируса в США превысило 2 тыс. человек, более 121 тыс. заразились. По случаям заболевания Штаты вышли на первое место в мире.

Кстати, отметим, что на выходных в Лос-Анджелес, штат Калифорния, прибыл плавучий госпиталь ВМС США USNS Mercy. Он был отправлен для поддержки гражданских служб здравоохранения в борьбе с коронавирусом. В штаты Нью-Йорк и Вашингтон также прибудут три военных полевых госпиталя, отправленных армией США.

***

Эпидемия продолжает уносить жизни жителей Испании и Италии. В Испании за последние сутки там умерли 838 человек. По данным испанского Минздрава, с субботы заразились более 6,5 тыс. человек, число заболевших достигло 78797.

В тяжелом состоянии находятся 4,9 тыс. пациентов, выздоровели 14,7 тысячи. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Мадриде, где скончались 3 тыс. человек. Еще 1,2 тыс. жертв — в автономной Каталонии.

В Италии за последние сутки скончались еще 889 человек. Общее число погибших превысило 10 тысяч, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли на брифинге.

По его словам, инфицированы 70 065 итальянцев, за сутки зараженных стало больше на 3651. Общее число жертв составило 10 023.

***

Во Франции 16-летняя Джули А. без хронических болезней умерла от коронавируса. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что она стала самой молодой погибшей в Европе. По информации издания, француженка скончалась от респираторных заболеваний в парижской больнице. Она была госпитализирована после того, как неделю назад у нее начался слабый кашель. Ее сестра считает, что общество должно прекратить думать о COVID-19 как о болезни, представляющей угрозу исключительно для пожилых людей, пишет Lenta.ru.

***

Резко выросло число жертв коронавируса в Великобритании. За сутки умерли еще 269 человек, общее количество достигло 1028 человек, сообщает Sky News.

Возраст умерших — от 33 до 100 лет. Большинство жертв — жители Англии (935 человек), 40 — в Шотландии, в Уэльсе — 38, в Северной Ирландии — 15. Кроме коронавируса у всех жертв также имелись другие сопутствующие проблемы со здоровьем.

Инфицированных COVID-19 в Великобритании насчитывается 17 тысяч. Среди них - глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

Политик самоизолировался, но сколько времени он проведет на карантине, не сказал. «Я работаю из дома», — отметил Джонсон в видеообращении.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri