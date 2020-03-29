Россия полностью закрывает свои границы с 30 марта. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

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Временно будет ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.

Мера начнет действовать с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта в целях предупреждения проникновения на территорию страны новой коронавирусной инфекции.

Исключения предусмотрены только для дипломатов, членов официальных делегаций, водителей грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения или речных судов и поездов. Также проезд смогут оформить люди, выезжающие за рубеж в связи со смертью близкого родственника. Въезд разрешат и жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР с российскими паспортами, уточняется в тексте распоряжения.

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По инф. rosbalt.ru

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