Россия полностью закрывает свои границы с 30 марта

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Временно будет ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.
Мера начнет действовать с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта в целях предупреждения проникновения на территорию страны новой коронавирусной инфекции.
Исключения предусмотрены только для дипломатов, членов официальных делегаций, водителей грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения или речных судов и поездов. Также проезд смогут оформить люди, выезжающие за рубеж в связи со смертью близкого родственника. Въезд разрешат и жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР с российскими паспортами, уточняется в тексте распоряжения.
С момента выхода первого сезона сериала «Физрук» прошло 6 лет, с тех пор не смотрела ни одного сериала на телеканале ТНТ. И вот сегодня, включив новый сериал – «Патриот», испытала мощнейшее дежавю (или, как сказал бы один из героев сериала, «дежавюр»).
Высокая мода мобилизует силы, чтобы помочь Италии выйти из коронавирусной «ловушки». Всемирно известные бренды Prada, Gucci, Salvatore Ferragamo, Fendi, Valentino, Celine и Ermanno Scervino решили начать шить маски и защитную одежду.
Пластиковые окна прочно вошли в нашу жизнь, представить без них дом или квартиру современного человека теперь очень сложно. Сплошь и рядом фирмы занимаются установкой таких окон, и после произведенных работ, конечно же, существенно, в лучшую сторону меняется качество жизни людей.
В последнее время косметика корейского и японского производства набирает стремительную популярность во всем мире. Кого-то эти косметические средства привлекают красивой, необычной упаковкой, кого-то натуральными ингредиентами и традиционными рецептами, а кого-то, напротив, самыми современными технологиями, ведь все эти характеристики можно отнести к азиатской косметике.
Принц Гарри и Меган Маркл в своём желании отделиться от королевской семьи настроены очень серьёзно, так что им придётся пойти на некоторые жертвы ради освобождения от гнетущих титулов. Если верить сообщению издания The Mirror, знаменитым супругам из Букингемского дворца придётся отказаться и от «королевской» фамилии.
Исследователи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) установили, что знаменитые монументальные обсерватории цивилизации майя использовались не только для астрономических наблюдений, но и в качестве оракула и храмов. Кроме того, они были призваны подчеркнуть «божественность» власти правителей.
Экономический кризис и коронавирус волнуют не только средний класс, которого у нас, если верить Владимиру Путину, 70%, но и миллионеров. Богачи с их счетами в банках и виллами на Лазурном побережье в конце концов рискуют потерять гораздо больше.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить работу санаториев, курортных объектов и организаций общественного питания с 28 марта. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте кабмина.
Сотни иностранных путешественников застряли на знаменитых высокогорных походных трассах в Непале после того, как в стране началась недельная общенациональная блокада в попытке сдержать распространение коронавируса.
В Севастополе единовременные денежные выплаты из регионального бюджета в честь 75-летия Победы получат ветераны Великой Отечественной войны, жители осажденного Севастополя, а также дети войны. Решения приняты на заседании городского правительства.
"Для обеспечения максимальной скорости интернета во время работы из дома в течение самоизоляции, обусловленной вспышкой коронавируса, следует избегать использования микроволновой печи, утверждает британский регулятор Ofcom. Организация опубликовала семь советов, помогающих сохранять хорошую интернет-связь для удаленной работы (...)", - сообщает Daily Mail.
В Шотландии археологи при проведении раскопок в старинном замке на западных островах обнаружили редкую и считавшуюся утраченной печать, которая подтверждает правоту преданий о великой вражде двух могущественных кланов — Кэмпбеллов и Макдональдов.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.