Страны G20 выступят единым фронтом в борьбе против пандемии

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
По итогам виртуального саммита лидеров G20, на котором обсуждались вопросы преодоления последствий пандемии COVID-19, было принято решение вложить $5 триллионов в мировую экономику для преодоления последствий распространения коронавируса.
«Мы направляем более $5 трлн в мировую экономику в рамках целевой фискальной политики, экономических мер и гарантий по противодействию социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии», — следует из текста итогового заявления G20.
Там же отмечено, что страны G20 будут «выступать единым фронтом в борьбе против пандемии коронавируса».
В приоритете — «спасение жизней людей, защита их доходов и рабочих мест, сохранение финансовой стабильности». Необходимо «обеспечить свободные, честные, недискриминационные, прозрачные, предсказуемые и стабильные условия для торговли и инвестиций и сохранить рынки открытыми», а также «следить за воздействием этой пандемии на занятость», отмечено в заявлении.
Лидеры G20 также призвали все страны, международные организации, частный сектор, благотворительные организации и частные лица внести вклад в эти усилия.
Президент РФ Владимир Путин также предложил ряд мер по борьбе с распространением коронавируса.
Среди инициатив Путина: создать под эгидой МВФ специальный фонд и предоставить право любому его участнику заимствовать средства; написать общий план восстановления пострадавшей из-за пандемии экономики; создать «зеленые коридоры», свободные от каких-либо торговых войн и санкций. Также Путин предложил ввести мораторий на ограничения по товарам и на транзакции. Последнее — гуманитарный вопрос, который позволит вычистить «политическую шелуху», уточнил Путин.
По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008 и 2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, сообщил, что из-за коронавируса существует риск распада Шенгенской зоны.
По словам главы французского государства, сам принцип свободы передвижения, основанный на шенгенских соглашениях, сегодня находится под угрозой, если европейцам не удастся продемонстрировать солидарность, пишет "Российская газета".
«На карту поставлено выживание европейского проекта», — сказал он 26 другим лидерам во время этого мероприятия, сообщает Reuters со ссылкой на источник во французских дипломатических кругах. По словам Макрона, существует «риск смерти Шенгена».
В четверг, 26 марта, Европа отметила 25-ю годовщину подписания Шенгенского соглашения об открытой границе. Между тем во время видеоконференции лидеры Европейского союза не смогли договориться о масштабах поддержки своей экономики, пострадавшей от коронавируса.
Напомним, по последним данным на 26 марта, в РФ общее число больных коронавирусом достигло 840 (546 из них — в Москве), 38 человек выздоровели, двое умерли. Порядка 139 тыс. человек остаются под наблюдением врачей. Всего в мире заболели более 500 тыс. человек, 120 тыс. выздоровели, 23 тыс. умерли. Кроме того, по данным ВОЗ пандемия коронавируса ускоряется.
В Магнитогорске вечером 26 марта в жилом доме на улице Доменщиков случилось ЧП: произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим воспламенением в квартире на втором этаже. Погибли женщина и подросток. В реанимацию с места происшествия увезли годовалого ребенка.
Немецкий пекарь увеличил свой доход, продавая сделанные им торты в виде туалетной бумаги. (Гибкость и креативность мышления - ценное качество, согласитесь. Если кто-то терпит убытки, то кто-то, напротив, наращивает доход. Главное — применить смекалку. - прим. МГ.)
В Чите суд лишил родительских прав женщину, дети которой жили в заброшенном здании вместе с отцом. Он сдавал металлолом и покупал на эти деньги продукты малышам и обогревал их как мог. Это история, которая тронула, пожалуй, каждого. Мы рассказывали о ней...
По итогам виртуального саммита лидеров G20, на котором обсуждались вопросы преодоления последствий пандемии COVID-19, было принято решение вложить $5 триллионов в мировую экономику для преодоления последствий распространения коронавируса.
Первые перелетные птицы, летящие из Китая, Африки, Италии и других южных стран, добрались до столичного региона. (Пока весь мир ожесточенно сражается с коронавирусной инфекцией и сидит на карантине, природа просыпается ото сна, но многие этого в панике уже и не замечают. - прим. МГ.)
Силовики задержали бывшего заместителя начальника курса Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний России. Майора подозревают в вымогательстве взяток с курсантов на общую сумму почти в 5 миллионов рублей.
Коронавирус шагает по планете, не делая различий между обычными и очень знаменитыми людьми. На днях симптомы новой болезни обнаружил у себя 81-летний актёр Александр Збруев и поспешил обратиться за медицинской помощью.
В нью-йоркской больнице скончался американский актер Марк Блум. Причина смерти — осложнения, связанные с коронавирусной инфекцией COVID-19. О кончине артиста сообщили западные СМИ, ссылаясь на его супругу и актрису Джанет Зариш.
Парламентарии Северной столицы решили легализовать высотные экскурсии. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли на пленарном заседании в Мариинском дворце. Инициативу выдвинул комитет по законодательству ЗакСобрания. (Об очаровании петербургских крыш и умопомрачительных видах с них, действительно, можно говорить часами... прим. МГ.)
Совет Федерации на заседании 25 марта одобрил закон, по которому выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» полностью освобождаются от НДФЛ независимо от их размера. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.
Эксперты Big Data компании X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») подсчитали, что россияне в марте на фоне новостей о коронавирусе и девальвации рубля запаслись продуктами почти на 4 месяца. Напомним, что в США даже придумали неологизм для обозначения людей, которые массово скупают продукты питания в магазинах из-за коронавируса — ковидиоты.
Не прошло и месяца с тех пор, как директор «Украинского института книги» А. Коваль во всеуслышание заявила о необходимости «украинизации» библиотечной системы Незалежной, а украинские СМИ уже начали рапортовать о достижениях на данном поприще.
Трехлетняя девочка скончалась в детском саду Калининского района Петербурга 26 марта. Следователи подозревают сотрудников учреждения в ненадлежащем исполнении обязанностей, что повлекло смерть по неосторожности.
В Следственном комитете России создана рабочая группа по противодействию распространению фейков о коронавирусе. Такое решение принял председатель СК России Александр Бастрыкин. (Зачастую с такими вот не соответствующими реальности фактами можно столкнуться в соцсетях, и тут надо быть бдительным. - прим. МГ.)
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.