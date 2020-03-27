Страны G20 выступят единым фронтом в борьбе против пандемии

По итогам виртуального саммита лидеров G20, на котором обсуждались вопросы преодоления последствий пандемии COVID-19, было принято решение вложить $5 триллионов в мировую экономику для преодоления последствий распространения коронавируса.

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«Мы направляем более $5 трлн в мировую экономику в рамках целевой фискальной политики, экономических мер и гарантий по противодействию социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии», — следует из текста итогового заявления G20.

Там же отмечено, что страны G20 будут «выступать единым фронтом в борьбе против пандемии коронавируса».

В приоритете — «спасение жизней людей, защита их доходов и рабочих мест, сохранение финансовой стабильности». Необходимо «обеспечить свободные, честные, недискриминационные, прозрачные, предсказуемые и стабильные условия для торговли и инвестиций и сохранить рынки открытыми», а также «следить за воздействием этой пандемии на занятость», отмечено в заявлении.

Лидеры G20 также призвали все страны, международные организации, частный сектор, благотворительные организации и частные лица внести вклад в эти усилия.

Президент РФ Владимир Путин также предложил ряд мер по борьбе с распространением коронавируса.

Среди инициатив Путина: создать под эгидой МВФ специальный фонд и предоставить право любому его участнику заимствовать средства; написать общий план восстановления пострадавшей из-за пандемии экономики; создать «зеленые коридоры», свободные от каких-либо торговых войн и санкций. Также Путин предложил ввести мораторий на ограничения по товарам и на транзакции. Последнее — гуманитарный вопрос, который позволит вычистить «политическую шелуху», уточнил Путин.

По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008 и 2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, сообщил, что из-за коронавируса существует риск распада Шенгенской зоны.

По словам главы французского государства, сам принцип свободы передвижения, основанный на шенгенских соглашениях, сегодня находится под угрозой, если европейцам не удастся продемонстрировать солидарность, пишет "Российская газета".

«На карту поставлено выживание европейского проекта», — сказал он 26 другим лидерам во время этого мероприятия, сообщает Reuters со ссылкой на источник во французских дипломатических кругах. По словам Макрона, существует «риск смерти Шенгена».

В четверг, 26 марта, Европа отметила 25-ю годовщину подписания Шенгенского соглашения об открытой границе. Между тем во время видеоконференции лидеры Европейского союза не смогли договориться о масштабах поддержки своей экономики, пострадавшей от коронавируса.

Напомним, по последним данным на 26 марта, в РФ общее число больных коронавирусом достигло 840 (546 из них — в Москве), 38 человек выздоровели, двое умерли. Порядка 139 тыс. человек остаются под наблюдением врачей. Всего в мире заболели более 500 тыс. человек, 120 тыс. выздоровели, 23 тыс. умерли. Кроме того, по данным ВОЗ пандемия коронавируса ускоряется.

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По инф. rosbalt.ru

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