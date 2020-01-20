Зима — время сева?

Какой посев в мороз? Шутите, скажет иной дачник. Однако для меня зима — лучшее время для посева цветов и некоторых овощных культур. И речь идёт не о теплице или оранжерее. И подоконники у меня не гигантские. Просто время и место подзимнего сева я перенесла с поздней осени на начало января.

В это время я не спеша отбираю семена, заполняю контейнеры почвой и высеваю нужные культуры. После этого ставлю контейнеры не на подоконник, а закапываю в саду в большом сугробе. Остаётся только пометить место своего «клада», а в марте раскопать и перенести контейнеры либо в теплицу, либо на балкон. Таким образом, семена, нуждающиеся в стратификации, быстрее дают всходы.

Зимняя технология

Для зимнего сева необходим плодородный грунт, состоящий из листовой земли, торфа и перегноя. Ещё осенью его нужно просеять, перемотать и полить раствором Фитоспорина. После этого выдержать в тепле не менее месяца, а затем вынести на холод.

Ёмкости для посева должны быть неглубокими, с дренажными отверстиями. Это могут быть как промышленные цветочные контейнеры, так и самодельные стаканчики из молочных пакетов и т. п. Важно, чтобы они максимально плотно входили в большие ящики, потому что закапывать в сугроб удобнее именно ящик, а не каждую ёмкость в отдельности. Понадобятся и этикетки. Рекомендую для этих целей одноразовые пластиковые ножи. Они дёшевы и надёжны, на них можно писать фломастером.

Заполняю контейнеры почвой, слегка уплотняю и поливаю. Даю верхнему слою слегка подсохнуть, тщательно разравниваю и раскладываю семена на поверхности. Крупные слегка вдавливаю спичкой. Засыпаю слоем рыхлой просеянной почвы или прокалённым песком.

Глубина заделки овощных культур должна быть немного больше, чем рекомендуется конкретному растению.

Через 10—12 часов контейнеры с подписанными этикетками составляю в ящики, прикрываю нетканым материалом (спанбондом), отношу в сад и закапываю в сугроб с южной стороны дома. Это важно, потому что уже в конце февраля снег здесь начнет подтаивать и ящик будет легко достать.

Что сеять?

Есть растении, чьи семена очень быстро теряют всхожесть, поэтому зимний посев для них просто необходим. Например, таким способом можно получить саженцы адониса, аконита, хохлатки, печеночницы, прострела, морозника, ясенца и триллиума.

Секрет здоровой рассады

Поделюсь и своим секретом выращивания крепкой рассады. Сразу после того, как оттает почва в контейнерах, обильно поливаю растения тёплой водой с добавлением Экстрасола. После этого контейнеры переношу в место с температурой не ниже 40 град. Живые бактерии начнут стимулировать прорастание семян, рост растений и подавлять болезнетворную микрофлору.

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Источник: Русский сад

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