ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Оферта на оказание рекламно-информационных услуг
Администрация БайкалТелеИнформа   

г. Иркутск

Настоящий документ представляет собой предложение рекламораспространителя ООО «БайкалТелеИнформ» (далее – Компания) заключить Договор на оказание рекламно-информационных услуг с Клиентом, именуемых в дальнейшем «Стороны», на следующих условиях.

1. Термины и определения

1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем значении:

Оферта – предложение Компании, размещенное в сети Интернет по адресу: http://moi-goda.ru/oferta-mg

Акцепт Оферты – полное безоговорочное принятие условий Оферты путём осуществления действий, указанных в разделе 6 Оферты. Акцептом Оферты заключается Договор на оказание рекламных услуг.

Договор – возмездный договор (сделка), заключенный между Клиентом и Компанией на оказание Услуг, который заключается путём Акцепта Оферты.

Сайт (сайты) – электронный ресурс (ресурсы) Компании в сети Интернет, размещенные по адресам

Реклама, Рекламные материалы, Рекламно-информационные материалы – материалы, предоставляемые Клиентом для размещения в соответствии с условиями Оферты.

Клиент – лицо, осуществившее Акцепт Оферты, предоставляющее рекламные и рекламно-информационные материалы для размещения на Сайте (сайтах) на условиях настоящего Договора.

С целью идентификации Клиента, и определения стороны по сделки, согласно Гражданского кодекса Российской Федерации, Клиент предоставляет информацию: для физ.лица - Ф.И.О.; для юр лица - реквизиты юр лица (ИНН, ОРГН, название); для ИП – Ф.И.О., ОРНИП, номер телефона, адрес электронной почты.

Компания – лицо, осуществляющее распространение рекламных и рекламно-информационных материалов на условиях акцептованной Оферты (Договора).

1.2. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п. 1.1. Оферты. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием термина, определенным в первую очередь – законодательством Российской Федерации, во вторую очередь – на Сайте, затем – сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет.

2. Предмет Договора

2.1. Предметом Договора является возмездное оказание Клиенту услуг по размещению рекламных и (или) рекламно-информационных материалов на условиях Оферты на Сайте (сайтах).

3. Условия оказания услуг

3.1. Оказание рекламно-информационных услуг производится только при условии, что Клиентом осуществлен Акцепт Оферты (заключен Договор), текст и иллюстрации рекламных или рекламно-информационных материалов принят представителем Компании, а также совершена оплата размещения рекламных материалов.

3.2. Стоимость, сроки и порядок размещения рекламных материалов определяются Компанией на Сайте.

3.3. Размещаемые рекламные и рекламно-информационные материалы должны соответствовать требованиям законодательства РФ, в том числе требованиям Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ и Федерального закона "О средствах массовой информации" от от 27 декабря 1991 г. N 2124-1-ФЗ, а также условиям пункта 4.2.2 Оферты.

3.4. Компания вправе осуществлять проверку материалов Клиента на соответствие требованиям Договора и законодательства РФ как до начала оказания услуг по размещению, так и в любой момент после начала размещения материалов.

3.5. В случае выявления несоответствия рекламных и рекламно-информационных материалов условиям Договора и требованиям Законодательства РФ, Компания вправе отказать в размещении или прекратить размещение.

3.6. Клиент обязан предоставлять документально подтвержденные сведения о соответствии рекламы требованиям настоящего Федерального закона, в том числе сведения о наличии лицензии, об обязательной сертификации, о государственной регистрации. С целью идентификации Клиента, Клиент предоставляет личную информацию (Ф.И.О.), а также реквизиты юридического лица.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права и обязанности Компании:

4.1.1. Компания гарантирует обработку и сохранение полученных персональных данных Клиента согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", а также уничтожение либо обезличивание по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей.

4.1.2. Компания может использовать данные предоставленные Клиентом при регистрации, обеспечивая сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. Персональные данные Клиента никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства.

4.1.3. Компания вправе отклонять заявки Клиента на размещение материалов в случае несоответствия данных материалов разделу 4.2.2 Оферты.

Стороны пришли к соглашению, что в случае несоответствия материалов требованиями п.3.3., 4.2.2. настоящей Оферты, оплаченные денежные средства Клиента за размещение данных Рекламных материалов не возвращается и являются материальной компенсацией Компании.

4.1.4. Компания обязуется соблюдать следующие правила размещения рекламы:

- не изменять рекламные и рекламно-информационные материалы (за исключением правки грамматических и орфографических ошибок, не меняющих смысл текста).

- самостоятельно вводить в текст публикации надписи, идентифицирующие ее как рекламу в соответствии с требованиями Федерального законодательства, а также обеспечивать иные требования закона, если это не предусмотрено в самих рекламных материалах.

4.2. Права и обязанности Клиента:

4.2.1. Регистрируясь на Сайте, Клиент тем самым соглашается получать информационные и рекламные сообщения от Компании на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

4.2.2. Клиент обязуется не включать в состав Рекламных материалов элементов, нарушающих требования законодательства РФ.

4.2.3. Клиент не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам.

4.2.4. В случае размещения рекламы платных товаров и услуг, Клиент в заявке обязуется указать контактную информацию (адрес и телефон) по которому Клиент осуществляет прием претензий потребителей и иных третьих лиц в отношении рекламируемого товара (услуг) и т.д.

4.2.5. Клиент подтверждает Компании свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с положениями Закона «О персональных данных».

4.2.6. Клиент разрешает Компании следующие способы связи (контакта) с ним: текстовое сообщение (SMS) и/или голосовое сообщение на номер телефона, почтовое письмо, электронное сообщение на электронный почтовый адрес.

5. Финансовые условия

5.1. Размещение Рекламы осуществляется только по предоплате путем перечисления денежных средств на счёт Компании.

5.2. Стоимость размещения Рекламы в указывается на Сайте отдельно для каждого вида рекламных сообщений. Итоговая стоимость размещения Рекламы генерируется при заполнении заявки на рекламу (Акцепта) Клиентом в зависимости от выбранных услуг и их количества.

5.3. Выбирая определенную услугу для размещения Рекламных материалов, Клиент согласен с указанной на Сайте стоимостью размещения.

6. Акцепт Оферты и заключение Договора

6.1. Клиент производит Акцепт Оферты в момент оплаты стоимости размещения Рекламы в соответствии с выбранными услугами.

6.2. Акцептом настоящей Оферты признается полностью заполненная заявка Клиента, а также оплата в адрес Компании стоимости размещения Рекламы.

6.3. Акцепт свидетельствует о полном и безоговорочном принятии Клиентом всех условий Оферты без каких-либо изъятий и (или) ограничений и равносилен собственноручному подписанию двухстороннего письменного Договора о размещении рекламы.

6.4. Настоящий договор вступает в силу с момента направления Акцепта, а Компания приступает к выполнению своих обязательств по Договору с момента поступления денежных средств на ее счет.

7. Ответственность Сторон

7.1. Клиент несет полную ответственность за содержание рекламных материалов и соответствие их законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному закону «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ, законодательству об интеллектуальной собственности, авторскому праву с учетом изменений и дополнений действующих на дату заключения оферты. В случае возникновения у Компании убытков, связанных с содержанием рекламных материалов, Клиент возмещает Компании причиненные убытки в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Компании.

8. Срок действия и изменение условий Оферты

8.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу http://moi-goda.ru/oferta-mg и действует до момента отзыва Оферты Компанией.

8.2. Компания оставляет за собой право внести изменения в Оферту или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Компанией изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферта в сети Интернет по указанному в п. 8.1. адресу, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.

9. Расторжение Договора

9.1. Договор может быть расторгнут:

9.1.1. По соглашению Сторон в любое время.

9.1.2. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с письменным уведомлением другой Стороны.

9.1.3 В случае поступления жалобы/жалоб (при условии ее/их обоснованности) от третьих лиц о производстве оплаты оказанных услуг Клиентом за счет средств не принадлежащих Клиенту, администрация сайта денежные средства не возвращает. При этом, Компания ответственности за производство таких оплат не несет, так как Клиентом п.10.1 настоящей Оферты подтверждено, что оплата производится из собственных, принадлежащих лично клиенту, средств.

10. Гарантии

10.1. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путём Акцепта Оферты, Клиент заверяет Компанию и гарантирует, что Клиент:

  • полностью ознакомился с условиями Оферты;
  • полностью подтверждает свои данные, указанные при регистрации и что они принадлежат лично ему;
  • полностью подтверждает, что оплата производится из собственных, принадлежащих лично ему, средств;
  • полностью понимает предмет Оферты и Договора;
  • полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора;
  • поручает Компании размещение рекламы товаров, производство и (или) реализация которых не запрещены законодательством Российской Федерации или распространение рекламно-информационных материалов, не запрещенных законодательством РФ;
  • дает согласие на обработку полученных Компанией персональных данных Клиента.

11. Прочие условия

11.1. Возникающие споры и разногласия Стороны разрешают путем переговоров, а также обязательным направлением претензии. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней со дня ее отправления. Если в результате проведения переговоров Стороны не пришли к общему соглашению, спор передается в Арбитражный суд Иркутской области.

11.2. В случае возникновения претензий потребителей, третьих лиц, в отношении рекламируемого товара (услуг и т.д.), Компания вправе передавать данным лицам контактную информацию Клиента, указанную в заявке.

11.3. Вся переписка сторон, включая обмен договорами, уведомлениями, претензиями имеет юридическую силу и не требует отправления оригиналов по почте. Стороны согласовали, что переписка между ними будет производиться с электронных адресов, пароли которых являются конфиденциальными и недоступны для третьих лиц. Электронная почта Клиента заполняется в Акцепте, e-mail Компании: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

11.4. Компания гарантирует обработку и сохранение полученных персональных данных Клиента согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", а также уничтожение либо обезличивание по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей.

11.5. Акцептом настоящей Оферты Клиент дает согласие на обработку и сохранение полученных персональных данных Клиента согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" а также на уничтожение либо на обезличивание по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей.

12. Реквизиты Компании

ООО «БайкалТелеИнформ»

г. Иркутск, ул. Байкальская, 249. Почтовый адрес: 664075 Иркутск-75, а/я 40, тел. 23-04-11, р/с 40702810618350104166 в Байкальском Банке ПАО Сбербанк . г. Иркутск Кор.сч. 30101810900000000607 БИК 042520607 ИНН 3811073069

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • «Не прячьте ваши денежки… » О новом налоге «на проценты с миллиона»
    Экономист объясняет, чем обернется инициатива по удержанию 13% налога с банковских вкладов россиян.
  • Как получать две пенсии: выбираем НПФ и программу
    Итак, чтобы получать две пенсии после выхода на заслуженный отдых необходимо стать участником программы Негосударственного Пенсионного обеспечения и выбрать как сам Фонд (НПФ), так и подходящий пенсионный план. Как это сделать расскажем в статье.
  • Услуги в клиентских службах ПФР предоставляются только по предварительной записи
    pfr1 Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции начиная с 30 марта прием в клиентских службах и управлениях Пенсионного фонда России ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг.
  • Эксперт: У многих россиян как таковая отсутствует финансовая культура
    Часто говорят, что бизнес – и отечественный, и иностранный – недостаточно инвестирует в российскую экономику. При этом обычно забывают о другом потенциальном источнике инвестиций – о деньгах населения. Казалось бы, налицо взаимный интерес: капиталистам – капитал, населению – прибыль от процентов. О том, что препятствует этой романтической взаимности, рассказывает Наталья Аликперова – кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.
  • Деньги нужно куда-то вложить, чтобы окончательно не потерять: советы экспертов
    О том, как сохранить в очередной экономический кризис деньги от обесценивания в 2020 году, дают советы россиянам финансовые эксперты. Конечно, стоит к ним прислушаться и, возможно, воспользоваться ценными советами. Главное, чтобы было что сохранять.
  • Полезные функции банковских карт, о которых не все знают
    Полезные функции банковских карт, о которых не все знают Пластиковые банковские карты стали для нас сегодня делом обыденным, на них получают стипендию, заработную плату, пенсии и другие выплаты. Однако некоторые люди до сих пор относятся к этому банковскому продукту с долей недоверия, предпочитая снимать денежные средства сразу после их поступления на карту. И совершенно зря, ведь грамотное использование карты может не только сохранять, но и приумножать ваши деньги. А все благодаря дополнительным опциям, о которых далеко не все знают.
  • Как получать две пенсии: основные моменты
    Мало кто знает, что действующее законодательство РФ предоставляетгражданам возможность получать в старости не одну пенсию, а сразу две. Что это за пенсия и как ее оформить, напомним в статье (предупредив, что речь идет не о "халяве", а об использовании инструмента долгосрочных инвестиций - бесплатных денег, увы, в природе не бывает...)
  • Самозанятые могут платить взносы на пенсию через мобильное приложение «Мой налог»
    Самозанятые граждане, применяющее налог на профессиональный доход, теперь могут делать добровольные отчисления на свою пенсию через мобильное приложение «Мой налог». Приложение также позволяет самозанятым регистрироваться в Пенсионном фонде России в качестве страхователей, что является необходимым условием при уплате добровольных взносов.
  • На какой штраф можно «влететь», не пристегнув ремень безопасности?
    Ремень безопасности предназначен для обеспечения сохранности жизни и здоровья водителя и пассажиров. Правилами дорожного движения строго регламентируется его применение во всех возможных ситуациях на дороге. Не выполнение ПДД влечет за собой штрафы, размеры которых установлены в КоАП.
  • Большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через личный кабинет
    Пенсионный фонд России рекомендует всем гражданам и особенно людям старшего возраста дистанционно обращаться за государственными услугами через личный кабинет, чтобы реже посещать общественные места и таким образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.
  • Чем заправить железного коня? Ищем выгоды в газе
    В двигателях транспортных средств начали использовать установки, работающие с помощью метана или пропана ещё в середине 20 века. В современности многие водители мира задаются вопросом о том, что лучше использовать в автомобиле в качестве альтернативы бензину. Известно, что применение природного газа менее вредно для экологической обстановки. Многих водителей также привлекает тот факт, что при использовании метана или пропана для человека не имеют значения повышения и снижения стоимости нефти в России.
  • На что обратить внимание при оформлении займа?
    На что обратить внимание при оформлении займа? Когда у жителей России возникает необходимость в срочных деньгах, сразу в голову приходит идея взять микрозайм. Однако при запросе в поисковиках появляется несколько сотен разных вариантов. При этом каждая компания уверяет, что она — самая честная и предлагает самые выгодные процентные ставки на рынке.
  • Почему не стоит покупать комнату в коммуналке
    Несмотря на то, что в нашей стране действуют различные кредитные программы и программы по расселению, в коммунальных квартирах до сих пор проживает около 3-х миллионов человек. Даже сегодня комнаты в "коммуналке" имеют спрос на рынке (недорого ведь! А "крыша над головой" появляется...) Но не стоит спешить с покупкой. Почему? Разберемся в статье.
  • Россиян начнут предупреждать о размере будущей пенсии заранее. Чтобы подсуетиться, если что
    Минтруд разработал законопроект, позволяющий информировать граждан, достигших 45-летнего возраста, о размере их будущей пенсии. Это, по замыслу министерства, поможет человеку заблаговременно понять, сколько он будет получать, выйдя на заслуженный отдых, и при необходимости предпринять шаги по увеличению выплат.
  • Деньги от государства получать здорово, но если по ошибке – то лучше отдать
    Получать ту или иную социальную выплату (будь то пенсия или положенная по закону компенсация) в размере, превышающем привычный и стандартный размер, всегда приятно. Тем не менее одно дело, если рост выплаты произошёл в рамках анонсированной индексации, и совсем другое – если такое увеличение довольствия связано с ошибкой ведомств, которые эти выплаты назначают. Подобные ошибки случаются нередко. И «крайними» в этой ситуации обычно оказываются ничего не подозревающие граждане, которым в связи с этим могут грозить неприятности, вплоть до судебных разбирательств.
  • Что нового в ОСАГО? Изменения в марте
    Известно, что с 8 марта 2020 года на территории России произошли существенные изменения в формате полиса ОСАГО. Считается, что теперь отечественным водителям будет проще заниматься оформлением необходимых документов. Также введение нового формата полиса ОСАГО улучшит и упростит работу представителей страховых компаний. В первую очередь это связано с тем, что в документ с 8 марта 2020 года можно вносить данные о страховке КАСКО.
  • Замена автоправ: а вы ничего не забыли?
    Водительские права имеют определенный срок действия – 10 лет, по истечении которого их необходимо менять. Существуют определенные правила замены удостоверения водителя, которые нужно знать всем автовладельцам.
  • В Омске рассказали о рекордной для региона пенсии
    Максимальный размер женской пенсии в Омске составляет 52,5 тысяч рублей - такую сумму ежемесячно получает 70-летняя жительница города.
  • Пенсия — домохозяйке? А почему бы и нет?
    Нередко в семьях, которые живут на территории Российской Федерации, распространена практика, что женщины полностью обеспечиваются мужчинами и являются неработающими домохозяйками. У представительниц прекрасного пола по данной теме возникает вопрос, будут ли они получать пенсию, если никогда в жизни не работали официально. Юристы рассказали, что ожидает неработающих домохозяек по достижению пенсионного возраста. Тем временем, чиновники планируют предоставить новый пенсионный проект.
  • Если компанию ликвидируют накануне выхода на пенсию: что предпринять
    В начале каждого календарного года многие компании закрываются, оставляя людей, которым до пенсии остается несколько месяцев или пару лет без уверенности в завтрашнем дне. Все же у таких уволенных (связи с прекращением юридическим лицом своей деятельности) работников, которым до законной пенсии осталось 2 года и меньше появляется право выйти на нее раньше срока. Как оформить пенсию досрочно в подобных ситуациях, расскажем в статье.

 