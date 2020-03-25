Не уберегли! Принц Чарльз заразился коронавирусом

Сын британской королевы Елизаветы II заразился коронавирусом. Как сообщает The Telegraph, тест на наличие инфекции показал положительный результат.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По словам представителя королевской семьи, у Чарльза проявлялись легкие симптомы, но в остальном он чувствует себя хорошо. В последние дни он работал дома.

В настоящее время Чарльз и его супруга Камилла находятся в доме в Шотландии в изоляции. У Камиллы наличие вируса пока не подтвердилось, тест показал отрицательный результат.

Напомним, Чарльзу 71 год. По данным ВОЗ и вирусологов, он входит в группу риска.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...