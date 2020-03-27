Шойгу: военные построят 16 инфекционных центров

Министерство обороны РФ до 15 мая возведет 16 военных инфекционных центров. Об этом 26 марта сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу, выступая на заседании правительства РФ. (Важно понимать, что, возможно, эти медучреждения и не потребуются, но быть готовым к самому экстремальному раскладу нужно быть в любом случае. - прим. МГ.)

По его словам, объекты планируется возвести в два этапа. Так, до 30 апреля должно быть построено восемь центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске. До 15 мая планируется завершить строительство оставшихся восьми центров.

Поручение о скорейшем возведении военных инфекционных центров дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства. Он подчеркнул, что сейчас необходимо обеспечить скорейшее возведение этих центров. Это нужно, чтобы в случае необходимости военные медики были готовы противодействовать инфекции.

Ранее сообщалось, что военные проводят масштабные учения по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Какие еще меры принимают власти для того, чтобы сдержать распространение пандемии? В Коммунарках работает современная больница, в которой получают помощь зараженные инфекцией (ее уже успел посетить Владимир Путин и всем остался доволен), кроме того, в Подмосковье ведется строительство инфекционной больницы у деревни Голохвастово, в 30 км от МКАД. Медучреждение станет дополнительным стационаром для инфекционной больницы № 1 и того самого комплекса в Коммунарке. Также инфекционную больницу с нуля строят в Уфе. Помимо этого Минздрав в тандеме с Минкомсвязи создали специальный веб-сервис по коронавирусу. Он позволяет пользователю определить свою принадлежность к группам риска по коронавирусу, вести «дневник здоровья» в режиме онлайн и быстро узнать, к какому медучреждению прикреплен человек. Также премьер Мишустин поручил Минкомсвязи разработать систему отслеживания людей, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией, что должно также сдержать распространение инфекции. Помимо этого планируется накладывать серьезные штрафы для нарушителей карантина и запретить работу кинотеатров, клубов и развлекательных центров. Поможет ли все это? Как знать. Хочется верить, что да. Но все зависит от нас самих, от нашей сознательности и ответственности.

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