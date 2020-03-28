В России новый коронавирус подхватили еще 200 с лишним человек

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Всего диагноз COVID-19 с 27 марта поставлен 228 людям. Больные выявлены в 26 регионах. Только в Москве зафиксировано 114 новых случаев (в том числе летальный); по области — 36; в Петербурге — 11, Ленобласти — 4.
«Впервые диагнозы поставлены в Адыгее, Костромской (там заболел школьник, вернувшийся из Британии — „Росбалт“), Сахалинской и Смоленской областях», — отмечается в сообщении.
Приходят новости и о умерших. Так, в петербургской больнице им. Боткина умер пациент с подтвержденным коронавирусом нового типа, сообщил 28 марта губернатор Александр Беглов.
«Буквально сегодня мы потеряли одного человека», — отметил глава города. Причины устанавливаются, планируется проведение вскрытия. Губернатор подтвердил, что у пациента диагностирован COVID-19.
Также вечером 28 марта пришла новость, что 69-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирус, умерла в Москве. Она стала пятой официальной жертвой COVID-19 в Москве и седьмой — в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб.
Уточняется, что у женщины была пневмония, также она страдала от кардиосклероза, атеросклероза второй степени и хронического пиелонефрита.
В РФ сейчас насчитывается 1264 зараженных, инфицированные есть уже в 62 регионах, число жертв достигло семи: пять — в столице, по одной — в Санкт-Петербурге и Оренбурге. 49 пациентов полностью излечились.
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В России появилось лекарство для лечения коронавируса. Препарат разработало Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА), сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.
По словам Скворцовой, лекарство создано на основе противомалярийного препарата «Мефлохина». Разработчики учли опыт лечения коронавирусной инфекции в Китае и Франции. Лекарство «может блокировать цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток, а также препятствовать активации воспалительного ответа, вызванного вирусом, пояснила Скворцова.
Также на основе этого препарата ведется разработка эффективной и безопасной схемы профилактики коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФМБА.
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Между тем, СМИ пишут, что правительство Михаила Мишустина якобы рассматривает вариант усиленного карантина в связи с эпидемией COVID-19. По информации РИА «Новости», в планы властей входит «возможность ограничения передвижения по стране и остановки авиа- и железнодорожных пассажирских перевозок»
В Сети появляются петиции за амнистию для арестантов и заключенных в связи с повышением заболеваемости COVID-19.
Так, Московская Хельсинкская группа просит «в кратчайшие сроки» организовать «максимально широкую амнистию».
«Сделать это надо в чрезвычайном порядке в связи с практически неизбежной эпидемией COVID-19 в (российских — „Росбалт“) тюрьмах и изоляторах», — отмечают правозащитники. В местах принудительного содержания доступ к качественной медпомощи недостаточен, а «любой случай распространения с высокой вероятностью приведет к полному заражению и заключенных, и сотрудников системы исполнения наказания с высоким риском для их жизней», аргументируют они.
Авторы еще одной петиции напоминают, что проведение амнистии в условиях пандемии рекомендовано ООН и защитит людей пенсионного возраста и арестантов с ослабленным здоровьем. В первую очередь нужно освободить осужденных за ненасильственные преступления, призывают подписанты.
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И еще одно интересное наблюдение.
Компания Ozon, работающая в сфере онлайн-торговли, заметила увеличение числа заказов среди дачников. Ее эксперты считают, что люди, в частности в Новосибирской области, во время карантина по коронавирусу закупаются, чтобы переехать на дачи вместо поездок в заграничный отпуск.
Так, зафиксирован резкий, на 226%, рост покупок садовой мебели. Сибиряки также усиленно скупают садовые настилы и детские площадки.
Мастера «затариваются» товарами для ремонта дач: краской, дверями, а огородники — грибницей и семенами.
Также покупатели проявляют интерес к септикам.
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