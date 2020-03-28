Какая маска действительно защитит от вируса? Объясняют эксперты

Не каждая маска защищает от вирусов. Во время эпидемии коронавируса важно это знать, чтобы выбрать надежное средство защиты от инфекции.

Как выяснилось, не любая маска является барьером для вирусов

"Защитные маски должны защищать от заражения, но, как показывает сравнение, это делают не все модели масок", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Во многих азиатских странах ношение защитных масок во время гриппа - обычное явление. После начала коронакризиса они повсеместно встречаются и у нас. При этом сокращаются их запасы. Когда маски становятся дефицитным товаром, люди проявляют изобретательность. Так, в интернете можно найти инструкции по изготовлению масок своими руками из ткани. (...) Но тот, кто выбирает такой вариант, должен знать: ткань не защищает от вирусов", - указывает издание.

"Впрочем, для тех, кто болеет острой респираторной инфекцией и вынужден находиться в общественных местах, может иметь смысл любая защита, даже из ткани, ведь таким образом уменьшается риск заразить других, сообщает Институт Роберта Коха. Барьер задерживает капельки жидкости, которые выделяются в окружающее пространство при кашле или чихании", - говорится в статье.

"Однако ношение масок из ткани и бумаги здоровыми людьми в общественных местах с целью защиты от заражения нецелесообразно и является скорее "психологической мерой", говорит Миранда Сухомел из Института гигиены при Медицинском университете Вены. Маски - неважно какого типа - дают тем, кто их носит, ложное чувство безопасности. Ткань не может сдержать вирусы наподобие Sars-CoV-2 от попадания в рот или нос, так как вирусы слишком малы, и используемые материалы должны быть гораздо более плотными. К тому же, чтобы давать оптимальную защиту, маски должны быть правильно надеты, закрывать нос и рот и плотно прилегать к лицу. Если есть свободные пространства, смысл маски пропадает. Как отмечает Институт Роберта Коха, правильное ношение маски едва ли возможно у мужчин, носящих бороду", - передает издание.

"Хирургические маски состоят из нескольких слоев бумаги или флиса и фиксируются завязками за ушами или на затылке. (...) Но и такие модели не защищают от вируса, так как их материал также недостаточно плотный для того, чтобы воспрепятствовать попаданию Sars-CoV-2 в организм. По данным Института Роберта Коха, отсутствуют достаточные доказательство того, что ношение такой маски значительно сокращает риск заражения здорового человека, который ее носит. ВОЗ, Институт Роберта Коха и Австрийское агентство по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов не советуют здоровым людям защищаться от Sars-CoV-2 с помощью маски, например, в метро или в магазинах. Маски вызывают ложное чувство безопасности, из-за чего люди забывают о более целесообразных гигиенических мерах, например, мытье рук, избегании прикосновений к лицу, соблюдении дистанции и правильном чихании".

Фильтрующие маски или респираторы существуют в трех категориях, продолжает издание: FFP1, FFP2 и FFP3. Их используют там, где люди должны быть защищены от опасных веществ, содержащихся в воздухе - наряду с медициной они прежде всего используются в строительстве.

"Маски класса FFP1 защищают от неядовитых частиц пыли, цемента, гипса или пыльцы. Они фильтруют как минимум 80% частиц, содержащихся в воздухе, размером до 0,6 мкм. Маски категории FFP2 подходят для условий работы, при которых во вдыхаемом воздухе находятся вредные для здоровья и мутагенные вещества, например, гранит, силикон или натрий. Они должны задерживать как минимум 94% частиц размером до 0,6 мкм. Маски FFP3 фильтруют минимум 99,5% частиц размером до 0,6 мкм и это единственные маски, которые могут эффективно защищать от аэрозолей, вирусов, асбеста, бактерий и спор грибов, но только при правильном ношении. То есть они также препятствуют и попаданию в нос или рот вируса Sars-CoV-2".

Однако, отмечает издание, так как эти маски интенсивно фильтруют воздух, дышать в них очень тяжело. "Поэтому такие модели часто снабжены клапаном выдоха, и носить их можно не дольше одного часа. Они не предназначены для людей, которые хотят защитить себя от вируса во время прогулки в парке или посещения магазинов. (...) К тому же такие маски являются сейчас дефицитным товаром и крайне необходимы учреждениям здравоохранения", - указывает Der Standard.

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Перевод Inopressa.ru