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Сотни российских туристов не могут выехать из Европы
По инф. rosbalt.ru   
18 Марта 2020 г.
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Более тысячи российских туристов не могут вылететь из Европы в Россию после закрытия границ из-за коронавируса.

Сотни российских туристов застряли в Черногории и Чехии

Пассажиры авиакомпании «Победа» ждут в аэропорту вывозных рейсов. Для этого правительство Черногории должно выдать соответствующее разрешение.

В стране зафиксированы два первых случая заражения коронавирусом. Таким образом, в Европе больше не осталось стран, которых не коснулся новый вирус.

Накануне власти Черногории решили закрыть границы, из-за чего более тысячи российских туристов не могут вылететь домой.

Также сложная ситуация сложилась в Чехии. С 19 марта «Аэрофлот» прекращает рейсы в Прагу, и билетов на эту дату уже нет.

«Российские туристы в Европе предоставлены сами себе и просят вывезти их домой, но сделать это непросто — на большинстве оставшихся рейсов либо нет мест, либо билеты подорожали в несколько раз», — рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Также с 16 марта без предупреждения перестал летать в Будапешт перевозчик Wizz Air. Некоторым туристов из России пришлось возвращаться со стыковками в Стамбуле.

Так, петербуржец Игорь, который находится в Венгрии с другими пассажирами, рассказал «Росбалту», что туристов не выпускают из аэропорта в Будапеште, перелет в Россию отменили.

По словам собеседника, туристы 17 марта прибыли из Португалии в Будапешт и собирались воспользоваться рейсом в Россию. В итоге их оставили в аэропорту, где они находятся уже шесть часов.

«До сих пор ничего не ели. Сидим в зоне карантина. Там и маленькие дети. Нам выдали только воду», — рассказал Игорь.

Петербуржец добавил, что отправился в Португалию еще 9 марта и о рисках на тот момент не подозревал.

«Обстановка в мире была достаточно спокойная насчет перелетов. А вот сегодня мы обратным рейсом полетели через Будапешт, где должны были пробыть два дня, а потом уже с 19 марта планировали лететь домой. Этот рейс уже отменили. Нам бы выбраться как-то», — отметил собеседник.

Напомним, Венгрия ввела режим чрезвычайного положения на территории страны и закрыла границы для иностранцев. Аналогичный запрет введет Россия с 18 марта.

  • Ирина Тюрина считает, что помощь застрявшим в Европе россиянам должен оказать МИД РФ.

По инф. rosbalt.ru

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