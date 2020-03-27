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Хорошая новость: в Италии 101-летний мужчина смог излечиться от коронавируса

По инф. "Российской газеты"   
27 Марта 2020 г.
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В Италии 101-летний мужчина излечился от COVID-19. Об этом сообщает телеканал "Скай-ти-джи-24".

Хорошая новость: в Италии 101-летний мужчина смог излечиться от коронавируса

По данным телеканала, мужчину выписали из больницы в Римини, куда его госпитализировали на прошлой неделе.

По словам представителя местных властей Глории Лизи, этот случай является олицетворением надежды для "всех нас".

Напомним, что Италия стоит на первом месте по количеству жертв коронавируса в мире, всего в стране скончались 7503 инфицированных. С начала пандемии общее число заболевших на Апеннинах превысило 74 тысячи человек.

  • В РФ за последние сутки выявили 196 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее количество заболевших составляет 1 тыс. 36 человек, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Зафиксирован и один летальный случай — в Москве. Всего в РФ умерли три пациента с коронавирусом.
  • Из новых заражений 157 случаев приходится на Москву, 8 — Подмосковье, 12 — Крым, 3 — Волгоградская область, по 2 случая — в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области, по одному — в Тульской, Ярославской, Ивановской, Орловской, Ростовской и Кировской областях, Дагестане и Татарстане. Семь человек за эти же сутки вылечились и выписаны, добавили в штабе. Всего выздоровели 45 человек.
  • Свежие новости о борьбе с коронавирусной инфекцией – по ссылке.

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