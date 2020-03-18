Для российской экономики определили четыре вызова. Справится ли?..

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов обозначил 4 основных вызова, с которыми столкнулась в настоящее время российская экономика. Об этом он рассказал 17 марта на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

«Ситуация, с которой сегодня сталкивается российская экономика, определяется четырьмя ключевыми факторами», — цитирует РИА «Новости» Белоусова.

Прежде всего, по его словам, это «внешний шок» и резкое падение цен на нефть. Кроме того, отметил первый вице-премьер, страна столкнулась с сильной волатильностью мировых финансовых рынков, в том числе развитых стран.

«В-третьих, закрытие ряда традиционных рынков сбыта российской продукции, а также нарушение трансграничных цепочек поставок комплектующих и компонентов. Прежде всего, речь идет о наших основных торговых партнерах — Китае и Евросоюзе», — подчеркнул Белоусов.

Четвертым фактором он назвал «последствия ограничительных мер, которые создают объективные сложности для функционирования ряда секторов — это туризм, гостиничный бизнес, авиаперевозки, сфера культуры и спорта и некоторые другие отрасли».

При этом первый вице-премьер заверил, что правительство справится с трудностями, возникшими в экономике страны из-за коронавируса и падения цен на нефть.

Он напомнил, что принято решение о формировании финансового резерва правительства.

«Пока это 300 млрд рублей с возможностью увеличения, а также фонд государственных гарантий для поддержки кредитования экономики», — цитирует ТАСС Белоусова.

Он заверил, что в настоящее время валютный рынок достаточно сбалансирован, рубль сохраняет устойчивость.

К тому же, подчеркнул первый вице-премьер, правительство и Центробанк разработали и уже реализуют план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики. Он включает 4 группы оперативных мер и рассчитан до конца марта.

План касается поддержки населения и отраслей экономики, терпящих убытки из-за распространения коронавируса.

Ранее президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн-конференции рассказал о самом экстремальном прогнозе финорганизации, который допускает падение цен на нефть до $20 за баррель и курс рубля до 100 за доллар США.

«Мы рассматривали падение цен на нефть до уровня 20, мы рассматривали как экстремальный сценарий рост курса до уровня 100 и так далее — с соответствующими макроэкономическими сдвигами, с временными разрывами производственных цепочек, с остановкой части предприятий и так далее. Но это вообще экстремальный такой сценарий, более худшего сценария мы пока не придумали. Но пока обстановка не дает нам задачки еще какой-то disaster-вариант (катастрофический — ред.) сценарий рассматривать», — сказал Греф.

Еще на прошлой неделе Белоусов заявил, что российская экономика оказалась в «достаточно специфическом положении», попав под двойной удар: от снижения цен на нефть и от сокращения рынков сбыта из-за коронавируса.

До этого он предупреждал, что мир и Россия вошли в «новую реальность», и придется жить при новой равновесной цене нефти в $35 за баррель.

9 марта 2020 года на финансовых и нефтяном рынках случился «черный понедельник». Майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent обвалились в ночь на 9 марта сразу на 31% — с пятничных $45 до $31. Резкое падение произошло из-за того, что страны альянса ОПЕК+ не смогли 6 марта договориться ни о дополнительном сокращении нефтедобычи, ни о продлении сделки на более длительный период (после 31 марта).

К тому же Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть. На этом фоне на международном валютном рынке (российские были закрыты в связи с выходным днем) началась паника, — курс российской нацвалюты в течение дня обрушился до 86 рублей за евро и до 75 за доллар США. При этом девальвация российской нацвалюты продолжилась, а финансовые и сырьевые рынки падали на опасениях по поводу влияния пандемии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...