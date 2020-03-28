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«Победа» приостанавливает все полеты по России
По инф. rosbalt.ru   
28 Марта 2020 г.
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Лоукостер «Победа» объявил о приостановке с 1 апреля до 31 мая всех полетов. Решение принято в рамках реализации мер по борьбе с распространением коронавируса, принятых правительством страны.

«Победа» приостанавливает все полеты по России

«Приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома», — заявили в компании.

  • Напомним, по данным на 27 марта, в РФ выявлено 1 тыс. 36 случаев заражения коронавирусом. Три человека умерли, выздоровели 45 пациентов. 145 тыс. человек остаются под наблюдением врачей. Всего в мире заболели более 500 тыс. человек в 170 странах, более 21 тыс. больных умерли.
  • 25 марта в телеобращении к нации президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для противодействия коронавирусу, включая экономические. В том числе он объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Эти меры необходимы, чтобы замедлить распространение коронавируса, пояснил Путин. Сегодня стало известно о том, чтос 28 марта до 1 июня прекращен прием в санатории, гостиницы и детские лагеря. В объявленный период вообще не будет бронирования мест и приема новых гостей. Тем, кто уже находится в санатории или гостинице, при необходимости обеспечат условия для самоизоляции. Также до 1 июня на курортах закроют объекты массового отдыха и спортивные объекты.

По инф. rosbalt.ru

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