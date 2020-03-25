Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Пообещал поддержку и еще кое-что

Президент Владимир Путин выступил с обращением к жителям России в связи с пандемией коронавируса и влиянием, которое этот кризис оказывает на жизнь страны. Глава государства озвучил целый ряд мер социальной поддержки граждан, заявил о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию и объявил, что следующая рабочая неделя будет нерабочей.

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Следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты из-за коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам.

По его словам, все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти, медицина, продолжат работу на следующей неделе.

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Общероссийское голосование по поправке к конституции надо перенести на более позднюю дату. Об этом Путин также заявил во время телеобращения.

На голосование будет выносится один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

До этого Конституционный суд России (КС) признал предложенные поправки в Конституцию соответствующими Основному закону. Заключение КС окончательно, не подлежит обжалованию и вступило в силу немедленно после его официального опубликования. Документ действует непосредственно, не нуждается в подтверждении какими-либо другими структурами.

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Во время обращении к нации президент предложил меры по поддержке экономики и доходов россиян. Для этого он предложил снизить размер страховых взносов в два раза — c 30 до 15%.

По заявлению главы государства, ставка будет действовать долгое время. «Это стимул повышать зарплаты», — подчеркнул президент.

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Все социальные пособия и льготы россиянам будут автоматически продлеваться в течение следующих шести месяцев. Об этом президент РФ Владимир Путин также объявил в своем обращении.

«Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям», - сказал он.

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Глава государства предложил поддержать тех, кто в ситуации пандемии коронавируса оказался на больничном или потерял работу.

По его словам, нужно установить норму по больничному, исходя из 1 МРОТ в месяц. По потребительским и ипотечным кредитам нужно предусмотреть каникулы без штрафных санкций.

Путин попросил ЦБ РФ предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в отраслях, пострадавших из-за коронавируса.

Кроме того, Путин предложил увеличить пособие по безработице с 8 до 12 тыс. рублей.

По мнению президента, необходимо дать всем компаниям малого и среднего бизнеса отсрочку на полгода по всем налогам, кроме НДС, и по страховым взносам, а также ввести мораторий на 6 месяцев для банкротства предприятий.

Также президент заострил внимание на том, что ситуация с коронавирусом в мире развивается остро, под ударом вся мировая экономика. По его словам, РФ пока сдерживают инфекцию, но в полной мере заблокировать угрозу страна не может. Однако очень важно соблюдать все те рекомендации, которые дали власти.

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Наконец, к поддержке семей с детьми. Владимир Путин заявил, что в условиях пандемии коронавируса необходимо обеспечить поддержку семей с детьми.

«В ближайшие три месяца, начиная с апреля, выплачивать всем семьям с правом на материнский капитал по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка до 3-х лет», — сказал он.

Путин поручил правительству ускорить выплаты на детей от трех до семи лет включительно и ввести эту меру на месяц раньше, чем планировалось. Так, выплаты должны начаться в июне, а не в июле, как планировалось.