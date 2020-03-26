Россия прекратила авиасообщение с другими странами

С 27 марта регулярное и чартерное авиасообщение в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, кроме рейсов для вывоза россиян, будет полностью прекращено. Соответствующее поручение правительство направило Росавиации.

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«Обеспечить прекращение с 00:00 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям Правительства Российской Федерации», — отмечается в тексте.

С 26 марта в аэропортах будет осуществляться досмотр всех граждан РФ, которые прибыли из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией. Все пассажиры, прилетающие в РФ из стран с выявленными случаями коронавируса, с 26 марта будут сдавать анализы в аэропорту.

Также правительство предложило и другие меры по борьбе с коронавирусом. Например, регионам РФ рекомендовано приостановить работу ТРЦ, кинотеатров и ввести запрет на курение кальянов в общественных местах.

Более того, Роспотребнадзору поручено до 27 марта представить график поставок в регионы материалов для тест-систем на коронавирус, а МЭР, Минфину и Минпромторгу разработать мероприятия по господдержке сферы общепита и услуг, владельцев коммерческой недвижимости.

Еще одно поручение касается федеральные органы власти РФ — они должны с 27 марта перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционную работу.

Новый тип коронавируса был зафиксирован в конце 2019 года в Китае. Затем он распространился в более чем 150 странах.

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По инф. rosbalt.ru

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