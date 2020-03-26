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Россия прекратила авиасообщение с другими странами

По инф. rosbalt.ru   
26 Марта 2020 г.
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С 27 марта регулярное и чартерное авиасообщение в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, кроме рейсов для вывоза россиян, будет полностью прекращено. Соответствующее поручение правительство направило Росавиации.

© Коллаж ИА «Росбалт» С 27 марта регулярное и чартерное авиасообщение в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, кроме рейсов для вывоза россиян, будет полностью прекращено. Соответствующее поручение правительство направило Росавиации. «Обеспечить прекращение с 00:00 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям Правительства Российской Федерации», — отмечается в тексте. С 26 марта в аэропортах будет осуществляться досмотр всех граждан РФ, которые прибыли из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией. Все пассажиры, прилетающие в РФ из стран с выявленными случаями коронавируса, с 26 марта будут сдавать анализы в аэропорту. Также правительство предложило и другие меры по борьбе с коронавирусом. Например, регионам РФ рекомендовано приостановить работу ТРЦ, кинотеатров и ввести запрет на курение кальянов в общественных местах. Более того, Роспотребнадзору поручено до 27 марта представить график поставок в регионы материалов для тест-систем на коронавирус, а МЭР, Минфину и Минпромторгу разработать мероприятия по господдержке сферы общепита и услуг, владельцев коммерческой недвижимости. Еще одно поручение касается федеральные органы власти РФ — они должны с 27 марта перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционную работу. Новый тип коронавируса был зафиксирован в конце 2019 года в Китае. Затем он распространился в более чем 150 странах. Нет сил читать? Смотри наши видео на Youtube. × Обсудить (1) По теме Новое Мишустин высказался о влиянии коронавируса на мировую экономику Власти уточнили перечень иностранцев, которые смогут въезжать в Россию несмотря на коронавирус Посольство РФ: Вывоз россиян из Египта начнется 26 марта Российский туроператор отказывается возвращать клиентам деньги за несостоявшийся отпуск «Аэрофлот» закроет до конца апреля рейсы на Кубу, во Вьетнам и Таиланд СМИ2

«Обеспечить прекращение с 00:00 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям Правительства Российской Федерации», — отмечается в тексте.

С 26 марта в аэропортах будет осуществляться досмотр всех граждан РФ, которые прибыли из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией. Все пассажиры, прилетающие в РФ из стран с выявленными случаями коронавируса, с 26 марта будут сдавать анализы в аэропорту.

Также правительство предложило и другие меры по борьбе с коронавирусом. Например, регионам РФ рекомендовано приостановить работу ТРЦ, кинотеатров и ввести запрет на курение кальянов в общественных местах.

Более того, Роспотребнадзору поручено до 27 марта представить график поставок в регионы материалов для тест-систем на коронавирус, а МЭР, Минфину и Минпромторгу разработать мероприятия по господдержке сферы общепита и услуг, владельцев коммерческой недвижимости.

Еще одно поручение касается федеральные органы власти РФ — они должны с 27 марта перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционную работу.

Новый тип коронавируса был зафиксирован в конце 2019 года в Китае. Затем он распространился в более чем 150 странах.

Мы внимательно отслеживаем все, что происходит в мире во время пандемии и рассказываем об этом. Напомним некоторые заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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