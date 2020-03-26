Россия прекратила авиасообщение с другими странами

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
С 27 марта регулярное и чартерное авиасообщение в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, кроме рейсов для вывоза россиян, будет полностью прекращено. Соответствующее поручение правительство направило Росавиации.
«Обеспечить прекращение с 00:00 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям Правительства Российской Федерации», — отмечается в тексте.
С 26 марта в аэропортах будет осуществляться досмотр всех граждан РФ, которые прибыли из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией. Все пассажиры, прилетающие в РФ из стран с выявленными случаями коронавируса, с 26 марта будут сдавать анализы в аэропорту.
Также правительство предложило и другие меры по борьбе с коронавирусом. Например, регионам РФ рекомендовано приостановить работу ТРЦ, кинотеатров и ввести запрет на курение кальянов в общественных местах.
Более того, Роспотребнадзору поручено до 27 марта представить график поставок в регионы материалов для тест-систем на коронавирус, а МЭР, Минфину и Минпромторгу разработать мероприятия по господдержке сферы общепита и услуг, владельцев коммерческой недвижимости.
Еще одно поручение касается федеральные органы власти РФ — они должны с 27 марта перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционную работу.
Новый тип коронавируса был зафиксирован в конце 2019 года в Китае. Затем он распространился в более чем 150 странах.
Мы внимательно отслеживаем все, что происходит в мире во время пандемии и рассказываем об этом. Напомним некоторые заголовки:
Уже 10 лет прошло со дня смерти Валентины Толкуновой. Мы запомнили её как легендарную певицу Советского Союза, но для близких, и в особенности для последнего супруга, Валентина была доброй и заботливой женщиной, которая была готова отдать все свои силы на помощь родным людям.
С 27 марта регулярное и чартерное авиасообщение в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, кроме рейсов для вывоза россиян, будет полностью прекращено. Соответствующее поручение правительство направило Росавиации.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы, и которые пытаются перенести выплаты по кредитам.
Эксперты специализированного онлайн-журнала Ten-best.ru высоко оценили эксплуатационные характеристики Viatti Bosco A/T. Шины выпускаются на предприятиях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES. Модель сконструирована специально для кроссоверов класса SUV.
Правительство РФ поручило федеральным органам власти перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы с 27 марта в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Первым человеком, который заразился коронавирусом нового типа, была продавщица креветок на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань. Как пишет РИА Новости со ссылкой на китайскую газету «Пэнпай», фамилия женщины — Вэй.
К известности Григорий Лепс шёл долго, но уверенно. Поначалу этот путь усложняли продюсеры-скептики, которые не верили в талант музыканта. Но в итоге ему всё же удалось разрушить все сомнения и стать одним из главных героев отечественной сцены.
Каких последствий ждать для экономики от мер, озвученных президентом в обращении к россиянам, рассказал глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В первую очередь, по мнению парламентария, Владимир Путин намерен не допустить скатывания экономики в глубокую рецессию и продолжать поэтапно снижать уровень бедности в стране.
В Севастополе археологи нашли остатки восьмой береговой батареи времен Крымской войны. Она была возведена для усиления защиты Севастопольской бухты и считается одним из ключевых оборонительных узлов города на протяжении XIX века.
По мнению юриста и учредителя компании «Правовая линия» Марии Лепщиковой, не во всех федеральных субъектах закроют наземные пункты приема ставок (ППС). Приостановление деятельности букмекеров будет выборочным, в зависимости от необходимости приостановить распространение коронавируса в тех районах. 24 марта в России опубликовали документ, где изложены нормы, позволяющие не допустить попадание вируса на территорию страны. Согласно документу, должны быть временно закрыты ночные клубы, казино, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
Авиакомпания «Аэрофлот» снизила цены на самые востребованные маршруты из Москвы в другие города России в весенний период, а «РЖД» отменили часть поездов и изменили периодичность поездок по России – виной тому снижение спроса.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.