Почему Италия оказалась с бедой один на один?

Третью неделю вся Италия живет в режиме чрезвычайной ситуации. Из-за эпидемии коронавируса запрещено выходить на улицу, если только не за продуктами и по самым неотложным делам. Для передвижения по городу требуется разрешение для работающих или какой-либо важный предлог, как, например, срочный визит к врачу или помощь престарелым родственникам.

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Улицы итальянских городов, всегда шумные и заполненные туристами, в один миг опустели. Кафе, магазины, рестораны, театры и кинозалы закрыты. Открыты супермаркеты, газетные киоски, банки и аптеки, но везде очереди из-за того, что в помещении не должно быть скопления народа и надо находиться друг от друга на расстоянии не менее 2-х метров.

Утром и вечером опустевшие кварталы по-прежнему оглашаются колокольным звоном, но церкви стоят закрытыми, и скорее всего пасхальную мессу в этом году Папа Римский будет служить в пустом соборе Святого Петра без своей паствы.

Запрещена любая деятельность на открытом воздухе. По улицам время от времени проезжают почти пустые автобусы. Мчится «скорая помощь», гудя сиреной. Циркулируют полицейские машины, которые следят за порядком, а именно, чтобы люди не собирались группами.

Вышедших из дому «без дела» ожидают крупные штрафы (и полиция уже оштрафовала ни много ни мало 96 тысяч человек!), вот почему все сегодня завидуют тем, у кого есть собаки — они на законных основаниях могут появляться на улице три раза в день!

Однако, несмотря на все эти драконовские меры, эпидемия не отступает и не выпускает из своих железных тисков Италию, в которой, по официальным данным, уже заболело 63 тысячи человек. Правда, в последние дни на севере число заболевших немного снизилось, но появились новые очаги в центре и на юге, поэтому предохранительные меры ужесточаются, и скоро из-за нехватки полицейских города будет патрулировать с воздуха «дроны».

Со времен Второй мировой войны Италия не переживала подобного бедствия.

Эпидемию такого масштаба, конечно, никто не мог и представить себе в современной европейской стране. Время было упущено, и не в последнюю очередь потому, что по привычке итальянцы ожидали указаний из Брюсселя, тогда как сами европейские структуры в этом случае показали свою полную несостоятельность.

Итальянское правительство, оставленное практически без помощи, начало действовать поздно и до сих пор не решило многие неотложные вопросы. Рабочие с незакрывшихся предприятий, которые работают без необходимых средств защиты от эпидемии, уже готовы объявить бессрочную забастовку. Значительные же средства недавно были направлены на поддержку крупного бизнеса и частных предпринимателей, которые понесли серьезный ущерб из-за вынужденного простоя.

Итальянцы разочаровались в ЕС и вовсю разворачивают флаги РФ, а на улицах звучит российский гимн.

Ранее Россия отправила на помощь итальянцам 14 самолетов с военнослужащими и техникой на борту.

В последние дни правительство наконец-то объявило готовность сотрудничать с оппозицией правоцентристского блока в лице партий «Братья Италии» Джорджии Мелони, «Лига Севера» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия!», лидер которой Сильвио Берлускони в этот критический момент пожертвовал на нужды региона Ломбардия 10 млн евро.

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Единство всех политических сил сейчас как никогда нужно стране, которая оказалась практически на военном положении. Правительство, похоже, осознало, что в самое кратчайшее время необходимо будет принять ряд мер, чтобы спасти экономику, в частности, тяжелую и пищевую промышленность. А также здравоохранение, которое оказалось на грани коллапса в силу того, что в последние годы в этой области постоянно урезали средства из-за навязанного Италии со стороны ЕС режима строгой бюджетной экономии. В стране острый недостаток современного медицинского оборудования. Нужны новые фабрики для производства защитных масок, из-за нехватки которых заразилось и умерло столько людей! Среди жертв пандемии – десятки врачей. Заражены 4.824 сотрудника медицинского персонала, ухаживавшие за инфекционными больными, что в два раза больше, чем в эпицентре заболевания – Китае.

Эпидемия коронавируса, которая поразила Италию первой в Европе и самым тяжелейшим образом, стала тем отрезвляющим душем, который помог открыть людям глаза на реальность нынешней Европы.

Неслучайно в Интернете сейчас циркулирует ролик, в котором итальянцы «благодарят» глав стран Большой семерки за «оказанную помощь», напоминая им о том, сколько Италия сделала для развития цивилизации — она дала миру гениев литературы и искусства, великих художников, ученых, архитекторов, мореплавателей, один из которых, кстати сказать, открыл Америку. И что итальянцы способны не только «подавать пиццу», как написал один известный немецкий журнал.

Пандемия обнаружила и полную несостоятельность европейского управленческого класса и подвластных им структур, занятых в последние годы исключительно приумножением собственного капитала в ущерб интересам общества.

Если говорить об Италии, то в ней огромная ответственность лежит еще и на средствах массовой информации, которые из-за недостаточного профессионализма в освещении этого деликатного вопроса спровоцировали дикую панику.

За ней последовало массовое бегство из зараженных северных регионов, благодаря чему эта зараза быстро распространилась на всю страну.

Однако, как это ни покажется странным, нет худа без добра, и в эти драматические дни можно видеть примеры большой солидарности между простыми людьми. Есть спонтанное желание помочь ближнему, подбодрить, сказать даже незнакомым людям несколько обнадеживающих слов. Не закрываются благотворительные столовые. Многие молодые люди работают добровольными бэби-ситтерами в семьях врачей инфекционных отделений или заболевших родителей.

Наконец-то улицы Рима и других городов очищены от мусора — задача, которая в «мирное время» казалась непосильной для иных муниципалитетов!

В каком-то смысле сейчас можно увидеть настоящую Италию, где с балконов несутся голоса Лучано Паваротти, Робертино Лоретти, Альбано и Ромины Пауэр, где африканские нелегалы и цыгане больше не клянчат деньги у прохожих. Исчезли азиатские, арабские и иные гастарбайтеры, приезжавшие в Италию на заработки, и остались те, кто по-настоящему любит эту страну.

Обращаясь к народу, премьер-министр Джузеппе Конте сказал: «Италия и раньше переживала тяжелые времена, но она всегда возрождалась». Несомненно, так будет и на сей раз. В воздухе уже ощущаются перемены. Последняя новость – свыше 60-ти крупных итальянских экономистов, работающих в престижных университетах (и не только в Италии) направили открытое письмо Европейскому центральному банку с призывом признать, что проводимая им в последние годы экономическая политика была «глубоко ошибочной» и продолжение ее «ставит под сомнение само существование Европейского союза».

По инф. stoletie.ru

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