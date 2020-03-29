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Врач рассказал, как обезопасить себя при походе в магазин во время пандемии
По инф. rosbalt.ru   
29 Марта 2020 г.
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Научный консультант экспертного центра Союза потребителей Андрей Мосов рассказал, как в условиях распространения коронавируса обезопасить себя от заражения во время посещения магазинов.

Врач рассказал, как обезопасить себя при походе в магазин во время пандемии

По словам врача-гигиениста, которого цитирует Росконтроль, собираясь в магазин, следует одеваться в ту одежду, которая меньше удерживает пыль, а волосы — прикрыть. Вернувшись домой, специалист советует вымыть лицо и руки, а одежду — протереть влажной тканью.

Мосов рекомендует посещать магазины утром или поздним вечером, когда там меньше всего покупателей, и держать дистанцию не менее двух метров от других людей.

Специалист также считает, что упаковки магазинных продуктов после покупки дома нужно протереть влажной тканью, а готовые продукты кулинарии пока не стоит покупать.

Врач призвал россиян оплачивать покупки по возможности картами, так как при наличном расчете сдача может стать потенциальным источником вируса.

«В продуктах вирус не размножается, а тепловая обработка его убивает, поэтому тщательно варите, жарьте, тушите еду перед тем, как подавать ее на стол», — сказал Мосов.

  • Напомним, что всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1036 случаев коронавируса в 58 регионах. За весь период зафиксировано три летальных случая.
  • Другие полезные советы о том, как себя вести во время пандемии - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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