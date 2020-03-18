ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра из Кургана будет судиться из-за низкой зарплаты. Приводит реальные цифры…
2020-02-29-04-35-58
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
У Ирины Отиевой после скандала на шоу Малахова стало больше выступлений
2020-02-21-16-08-04
Недавно популярная советская и российская певица Ирина Отиева снова попала на первые полосы газет и интернет-изданий. Но к сожалению, не благодаря своему голосу, а из-за скандального выпуска программы "Прямой эфир", где шла речь об алкогольной зависимости...
«Маска молодости» для Софии Ротару
2020-03-03-02-35-28
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...

С 1 апреля социальные пенсии поднимутся на 6,1%
По инф. rosbalt.ru   
18 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 6,1% с 1 апреля 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061», — отмечается в тексте.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил закрепить индексацию пенсий не реже раза в год в соответствии с федеральным законом и о МРОТ. Изменения предлагается внести в 75 статью Конституции.

В начале года министра труда и соцзащиты Антон Котяков заявлял, что в целом «индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров, из которых около 3,2 миллиона человек — получатели социальных пенсий».

При этом подчеркивалось, что размер индексации социальных пенсий в 2020 году (6,1%) существенно выше индексации социальной пенсии за прошлые годы (в 2019-м — 2%, в 2018-м — 2,9%).

А еще в декабре в Минтруде указывали, что «размер индексации социальных пенсий с 1 апреля 2020 года будет определен после подсчета Росстатом темпов роста прожиточного минимума пенсионера» за 2019 год.

С 1 января 2020 года в России была произведена также индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам — на 6,6%.

  • Напомним, что с 1 января 2019 года вступили в силу поправки в пенсионное законодательство ("пенсионная повышка"). В частности, предполагается поэтапное (до 2028 года) повышение пенсионного возраста для мужчин — с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет. При этом, согласно официальной статистике, средняя продолжительность жизни в России составляет менее 73 лет. Пенсионная реформа вызвала неоднозначную реакцию в обществе, однако власти заявили, что она неизбежна.
  • 19 декабря 2019 года в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заверил, что нового повышения пенсионного возраста в России не предвидится. По его словам, «никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается». Но в последнее время закрадываются подозрение, что государство допускает эту возможность - ведь предложения зафиксировать пенсионный возраст в Конституции властями отвергаются!
  • Президент также подчеркнул, что индексация пенсий будет продолжена и после 2024 года.  Но одновременно - остается подвешенным вопрос с пенсиями работающим пенсионерам! Это тоже тревожит - ведь заморозка пенсий откровенно несправедлива к пожилым труженикам.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 