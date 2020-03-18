С 1 апреля социальные пенсии поднимутся на 6,1%

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Социальные пенсии россиян проиндексируют на 6,1% с 1 апреля 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061», — отмечается в тексте.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил закрепить индексацию пенсий не реже раза в год в соответствии с федеральным законом и о МРОТ. Изменения предлагается внести в 75 статью Конституции.
В начале года министра труда и соцзащиты Антон Котяков заявлял, что в целом «индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров, из которых около 3,2 миллиона человек — получатели социальных пенсий».
При этом подчеркивалось, что размер индексации социальных пенсий в 2020 году (6,1%) существенно выше индексации социальной пенсии за прошлые годы (в 2019-м — 2%, в 2018-м — 2,9%).
А еще в декабре в Минтруде указывали, что «размер индексации социальных пенсий с 1 апреля 2020 года будет определен после подсчета Росстатом темпов роста прожиточного минимума пенсионера» за 2019 год.
С 1 января 2020 года в России была произведена также индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам — на 6,6%.
Напомним, что с 1 января 2019 года вступили в силу поправки в пенсионное законодательство ("пенсионная повышка"). В частности, предполагается поэтапное (до 2028 года) повышение пенсионного возраста для мужчин — с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет. При этом, согласно официальной статистике, средняя продолжительность жизни в России составляет менее 73 лет. Пенсионная реформа вызвала неоднозначную реакцию в обществе, однако власти заявили, что она неизбежна.
19 декабря 2019 года в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заверил, что нового повышения пенсионного возраста в России не предвидится. По его словам, «никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается». Но в последнее время закрадываются подозрение, что государство допускает эту возможность - ведь предложения зафиксировать пенсионный возраст в Конституции властями отвергаются!
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