Какие выплаты Путин пообещал россиянам на фоне коронакризиса?

Президент записал три обращения за время пандемии. Бонусы Владимир Путин пообещал самым уязвимым: малому бизнесу, семьям с детьми, медикам. Разбираемся, какие выплаты сулят россиянам.

Работающие граждане

Почти все россияне ушли на «каникулы» до 30 апреля. Во всяком случае, формально. Всем им обещают сохранить зарплату за счет предприятий.

Получатели пособий

Автоматически продлеваются на полгода социальные пособия и льготы. Сюда входят, например, «скидки» по ЖКХ. Справки не понадобятся.

Безработные

Для финансовой поддержки необходимы два условия: потеря работы после 1 марта и обращение в службу занятости. В апреле, мае и июне правительство выплатит МРОТ, составляющий 12 тыс. 130 рублей. Пособие оформят онлайн.

По теме:

Ушедшие на больничный

Больничный рассчитывается исходя из стажа работника и зарплаты, что лишает малоимущих адекватных выплат. Теперь правила изменились до конца года. Выплаты составят не менее 1 МРОТ —‌ от 12 тыс. 130 рублей.

Семьи с детьми

Получателям маткапитала вручат 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Выплаты предусмотрены на апрель, май и июнь.

На месяц раньше, в июне, начнутся отчисления семьям с детьми от 3 до 7 лет. Критерий «нуждаемости» больше не будут учитывать: уровень жизни упал у всех.

Новые меры поддержки установили и для безработных родителей. Они получат не только стандартные выплаты и пособие по безработице, но и дополнительный бонус на ближайшие три месяца. Выплаты составят 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Должники

Льготы предусмотрены по потребительским и ипотечным кредитам. Заемщики и индивидуальные предприниматели (ИП) получат отсрочку по кредитам до 6 месяцев, если доходы снизились на 30% и более по сравнению с прошлым годом. На каникулы уйти позволят не позднее конца сентября. Проценты за просрочку долга начислять не будут, равно как и взыскивать предмет залога.

Постановление ограничивает суммы по займам. Максимальный размер для потребительских кредитов составляет 250 тыс. рублей гражданам, 300 тыс. для ИП, а автокредитов — 600 тыс. Установлен и предел по займам, обеспеченным ипотекой и не связанным с бизнесом: 1,5 млн рублей.

Владимир Путин 8 апреля пообещал, что список претендентов на льготу расширят. Пока подробности не сообщаются.

Медики

Гарантии затронут специалистов, работающих с больными COVID-19. В апреле, мае и июне врачи получат дополнительно 80 тыс. рублей ежемесячно. Выплаты среднему медперсоналу, фельдшерам, медсестрам составят 50 тыс. рублей, а младшим сотрудникам —‌ вдвое меньше.

В отдельную категорию выделили сотрудников скорой помощи. Врачи этого подразделения заработают дополнительно 50 тыс. рублей, а фельдшеры, медсестры и водители —‌ 25 тыс.

Медикам повысят страховые гарантии по аналогии с военнослужащими. Полный список мер не озвучен. По-видимому, имеются в виду выплаты за убытки, вред здоровью и смерть в условиях опасной работы.

Ветераны

В 2020 году отмечают 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Ветераны и труженики тыла получат в апреле по 75 и 50 тыс. рублей соответственно.

Бизнес

Социальные взносы для малых и средних предприятий снизили с 30 до 15%, причем пока бессрочно. В качестве бонуса пострадавший микро-, малый и средний бизнес получит отсрочку на полгода по страховым платежам.

Для предприятий, относящихся к этой же категории, установили полугодовую отсрочку по всем налогам, за исключением НДС. Выплаты сразу не потребуют: планируется реструктуризация, рассрочка платежей.

Полугодовой запрет на объявление компаний-должников банкротами, отсрочка по кредитам в банках —‌ в числе озвученных мер. В ближайшие дни власти разработают программу льгот, чтобы сотрудники не остались без зарплат и работы.

В регионах также составят список системообразующих предприятий. Предполагается, что попавшим в перечень предпринимателям окажут дополнительную поддержку.

Владельцы средств в офшорах

Выплаты доходов, уходящих за рубеж, раньше облагались налогом в 2%. Теперь ставку повысят до 15%. Вопрос прорабатывают.

Вкладчики и инвесторы

Под своеобразный «налог на роскошь» попали владельцы солидных сбережений. На банковском счету должна храниться сумма более 1 млн рублей. Тогда государство потребует 13% с процентов от вложений. Налог вступит в силу с 2021 года. Такая же мера затронет и инвесторов в долговые ценные бумаги.

Список мер поддержки населения и бизнеса Владимиром Владимировичем представлен, конечно, обширный, но невольно возникает вопрос: а достаточно ли этого людям, оказавшимся заложниками труднейшей экономической ситуации в стране? Из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть россияне уже столкнулись с существенным удорожанием медикаментов и отдельных продуктов питания. Бизнес терпит катастрофические убытки, люди сидят в неоплачиваемых отпусках, а некоторые и вовсе попали под увольнение. Взять, допустим, семьи с детьми. Да, им выплатят по 5 тысяч рублей, но что можно купить ребенку на эти деньги? Только самое минимальное. И потом, никто ведь не отменял коммунальные платежи, выплаты по кредитам. Хотя и пообещали россиянам кредитные каникулы, но воспользоваться-то ими смогут далеко не все заемщики. Но, наверное, конечно, лучше все-таки хоть что-то, чем ничего. Вот только прогноз положения дел в экономике на ближайшие годы уж сильно мрачный вырисовывается, и хотя власти говорят о существующих финансовых резервах и подушке безопасности, мы по опыту знаем: надеяться лучше все-таки на себя.

А вот что предлагаем почитать по этой непростой теме:

А что думаете вы, читатель МГ? Напишите свое мнение в комментариях, ваше мнение важно!

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...