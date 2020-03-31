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Власти подняли величину пособия по безработице до 12 тысяч

По инф. "Российской газеты"   
31 Марта 2020 г.
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Максимальная величина пособия по безработице в 2020 году установлена в размере 12130 рублей, минимальная - 1500 рублей. Постановление правительства подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Власти подняли величину пособия по безработице до 12 тысяч

Поручение увеличить пособие до уровня минимального размера оплаты труда президент Владимир Путин дал по итогам своего обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.

  • Общее количество заболевших в России по данным на утро 31 марта составляет 1840 человек. Умерли 16 человек, выздоровели 75.
Повышение размера пособия по безработице нужно было произвести уже давно, не дожидаясь экстренного положения. Но у нас, как говорится, сработала поговорка "не было бы счастья, да несчастье помогло". Понятно, что даже те же самые 12 тысяч рублей - это не самые большие деньги, и прокормиться на них можно, но, как говорится, без излишеств, а как люди тянули на 8 тысяч месяц - это вообще уму непостижимо... и это невольно опять возвращает нас к чудовищному разрыву между богатством и бедностью!
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